سونای استخر انقلاب شهر یاسوج مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش ایزد پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سونا با ظرفیت 12 نفر و با اعتبار 147 میلیون ریال در کمتر از بیست روز آماده و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه استفاده بهینه از تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها برای رسیدن شنای استان به جایگاه اصلی خود یک ضرورت است، اظهار داشت: ورزشکاران و مردم نیز باید در نگهداری و حفظ سلامت محیطهای ورزشی کوشا بوده و از این امکانات حداکثر استفاده را ببرند.

ایزد پور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توسعه رشته سوارکاری در استان گفت: سوارکاری جزئی از زندگی مردم کهگیلویه و بویراحمد است که قدمتی تاریخی دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان توسعه سوارکاری در استان را مستلزم استعدادیابی این ورزش دانست و افزود: این هیئت باید استعدادهای سوارکاری استان را شناسایی و در راستای قهرمان پروری این رشته ورزشی گام بردارد.

وی تصریح کرد: ورزش سوارکاری استان زمانی به جایگاه واقعی خود در این رشته نزدیک می شود که قهرمانان ملی و بین المللی را به جامعه معرفی کند.

ایزد پور لازمه این موفقیت را اتحاد، توسعه ورزش، استعدادیابی، آموزش صحیح و اصولی و حمایت همه مسئولین عنوان کرد و افزود: کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت قهرمان پروری در سوارکاری را دارد.