خرید گندم در لرستان از ۲۵۵ هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: تا پایان روز یکشنبه چهار مرداد، مجموع خرید گندم در لرستان به ۲۵۵ هزار و ۳۹۳ تن رسیده است.

وی افزود: در میان شهرستان‌های استان، کوهدشت با ۷۴ هزار و ۱۸۴ تن بیشترین میزان خرید گندم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، ازنا با ۳۹ هزار و ۱۳۱ تن، خرم‌آباد با ۲۹ هزار و ۲۹۴ تن، دورود با ۲۹ هزار و ۲۹۳ تن و بروجرد با ۲۱ هزار و ۳۱۴ تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، ادامه داد: همچنین میزان خرید گندم در شهرستان‌های پلدختر ۱۷ هزار و ۹ تن، الیگودرز ۱۵ هزار و ۴۳۱ تن، الشتر ۱۰ هزار و ۱۲۱ تن، رومشکان ۹ هزار و ۳۰ تن، نورآباد هفت هزار و ۷۳۹ تن و چگنی دو هزار و ۸۴۷ تن ثبت شده است.

دارابی با اشاره به تداوم روند خرید گندم در استان، اظهار کرد: با ادامه فعالیت مراکز خرید و روند برداشت محصول، میزان خرید در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.