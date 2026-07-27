به گزارش خبرنگار مهر،محبوبه شهریاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت بیش از یک میلیون و ۵۵۵ هزار تردد بین‌استانی انواع وسایل نقلیه در محورهای استان طی تیرماه سال جاری خبر داد و افزود: این میزان تردد نسبت به مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشت.

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر اظهار کرد: در تیرماه سال جاری متوسط تردد روزانه در محورهای ورودی استان ۵۰ هزار و ۱۸۶ وسیله نقلیه بوده و آخرین روز تیرماه هم پرترددترین روز در محورهای استان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مشابه ماههای گذشته، ورودی شهر بوشهر (چغادک-بوشهر و بالعکس) پرترددترین محور استان در تیرماه بوده است. همچنین محورهای کنگان-عسلویه و اهرم-چغادک در رتبه های بعدی قرار داشتند.

شهریاری درخصوص مقاصد سفر خودروهای دارای پلاک استان بوشهر بیان کرد: استان فارس با ۲۸ درصد، تهران با ۱۴ درصد، اصفهان و البرز هرکدام با ۷ درصد مهم‌ترین مقاصد سفرهای برون‌استانی شهروندان بوشهری در چهارمین مااه امسال بوده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: بر اساس داده‌های سامانه‌های ثبت تخلفات، محورهای «برازجان- چغادک»، «بوشهر- چغادک»، «بندرریگ-بوشهر» و «خورموج-اهرم» بیشترین سهم تخلف سرعت را در تیرماه به خود اختصاص داده است که ضرورت توجه رانندگان به رعایت سرعت مجاز و رانندگی ایمن را دوچندان می‌کند.

شهریاری در پایان از استقبال کاربران از خدمات مرکز مدیریت راه‌های استان خبر داد و گفت: طی تیرماه سال جاری بیش از ۸۰۰ تماس با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان بوشهر برقرار شده است که نشان‌دهنده نقش مؤثر این سامانه در اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای است.