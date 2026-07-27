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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

۱.۵ میلیون تردد بین‌استانی در محورهای بوشهر ثبت شد

۱.۵ میلیون تردد بین‌استانی در محورهای بوشهر ثبت شد

بوشهر- رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر گفت: بیش از یک میلیون و ۵۵۵ هزار تردد بین‌استانی انواع وسایل نقلیه در محورهای استان طی تیرماه امسال ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر،محبوبه شهریاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت بیش از یک میلیون و ۵۵۵ هزار تردد بین‌استانی انواع وسایل نقلیه در محورهای استان طی تیرماه سال جاری خبر داد و افزود: این میزان تردد نسبت به مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشت.

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر اظهار کرد: در تیرماه سال جاری متوسط تردد روزانه در محورهای ورودی استان ۵۰ هزار و ۱۸۶ وسیله نقلیه بوده و آخرین روز تیرماه هم پرترددترین روز در محورهای استان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مشابه ماههای گذشته، ورودی شهر بوشهر (چغادک-بوشهر و بالعکس) پرترددترین محور استان در تیرماه بوده است. همچنین محورهای کنگان-عسلویه و اهرم-چغادک در رتبه های بعدی قرار داشتند.

شهریاری درخصوص مقاصد سفر خودروهای دارای پلاک استان بوشهر بیان کرد: استان فارس با ۲۸ درصد، تهران با ۱۴ درصد، اصفهان و البرز هرکدام با ۷ درصد مهم‌ترین مقاصد سفرهای برون‌استانی شهروندان بوشهری در چهارمین مااه امسال بوده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: بر اساس داده‌های سامانه‌های ثبت تخلفات، محورهای «برازجان- چغادک»، «بوشهر- چغادک»، «بندرریگ-بوشهر» و «خورموج-اهرم» بیشترین سهم تخلف سرعت را در تیرماه به خود اختصاص داده است که ضرورت توجه رانندگان به رعایت سرعت مجاز و رانندگی ایمن را دوچندان می‌کند.

شهریاری در پایان از استقبال کاربران از خدمات مرکز مدیریت راه‌های استان خبر داد و گفت: طی تیرماه سال جاری بیش از ۸۰۰ تماس با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان بوشهر برقرار شده است که نشان‌دهنده نقش مؤثر این سامانه در اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای است.

کد مطلب 6900330

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