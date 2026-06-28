ثبت بیش از ۵ میلیون تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه شهریاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: براساس آمار ۷۸ سامانه تردد شمار منصوب در محورهای استان بوشهر، طی فصل بهار امسال ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۸۹۱ وسیله نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان در حال تردد بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان بوشهر افزود: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.

شهریاری تصریح کرد: همچنین در بهار امسال بیش از ۴۱ میلیون و ۷۳۷ هزار تردد درون استانی ثبت شده که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی یادآور شد: پرترددترین زمان ترددهای جاده ای استان در بهار امسال مربوط به ۹ اردیبهشت و بیشترین ترافیک هم در ساعت ۲۰ تا ۲۱ در ورودی بوشهر بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان بوشهر تاکید کرد: محورهای پرتردد در فصل بهار شامل «چغادک-بوشهر» و بالعکس، «اهرم-چغادک»، «دالکی-برازجان» و بالعکس، «سیراف-عسلویه»، «آب پخش-برازجان» و بالعکس بوده است.

شهریاری با اشاره به اینکه بالای ۸۵ درصد محورهای اصلی استان زیرپوشش نظارت هوشمند قرار دارند، بیان کرد: اکنون ۷۸ سامانه تردد شمار، ۵۶ سامانه ثبت تخلفات، ۲۵ دوربین نظارت تصویری و ۴ دستگاه توزین درحال حرکت در محورهای استان بوشهر فعال است.