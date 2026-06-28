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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

ثبت بیش از ۵ میلیون تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی بوشهر

ثبت بیش از ۵ میلیون تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی بوشهر

بوشهر- رئیس مرکز مدیریت راه های استان بوشهر از ثبت بیش از پنج میلیون تردد بین استانی طی سه ماه سال جاری درسطح محورهای مواصلاتی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه شهریاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: براساس آمار ۷۸ سامانه تردد شمار منصوب در محورهای استان بوشهر، طی فصل بهار امسال ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۸۹۱ وسیله نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان در حال تردد بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان بوشهر افزود: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.

شهریاری تصریح کرد: همچنین در بهار امسال بیش از ۴۱ میلیون و ۷۳۷ هزار تردد درون استانی ثبت شده که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی یادآور شد: پرترددترین زمان ترددهای جاده ای استان در بهار امسال مربوط به ۹ اردیبهشت و بیشترین ترافیک هم در ساعت ۲۰ تا ۲۱ در ورودی بوشهر بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان بوشهر تاکید کرد: محورهای پرتردد در فصل بهار شامل «چغادک-بوشهر» و بالعکس، «اهرم-چغادک»، «دالکی-برازجان» و بالعکس، «سیراف-عسلویه»، «آب پخش-برازجان» و بالعکس بوده است.

شهریاری با اشاره به اینکه بالای ۸۵ درصد محورهای اصلی استان زیرپوشش نظارت هوشمند قرار دارند، بیان کرد: اکنون ۷۸ سامانه تردد شمار، ۵۶ سامانه ثبت تخلفات، ۲۵ دوربین نظارت تصویری و ۴ دستگاه توزین درحال حرکت در محورهای استان بوشهر فعال است.

کد مطلب 6873037

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