دستگیری سوداگر مرگ در رومشکان با کشف ۱۰ کیلوگرم تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه بیامان با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان باتکیهبر اشراف کامل اطلاعاتی و بهرهگیری از همکاریهای صادقانه مردم، موفق به شناسایی یک خردهفروش مواد مخدر در سطح این شهرستان شدند.
مأموران پلیس پس از انجام اقدامات تخصصی و اطمینان از فعالیتهای مجرمانه متهم، با هماهنگی قضائی به مخفیگاه وی اعزام، در بازرسی دقیق از این مکان، مقدار ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.
متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.
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