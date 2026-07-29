پایان فرار کلاهبردار ۴۰۰ میلیاردی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی وصول نیابت قضایی از اجرای احکام مدنی شهرستان قم مبنی بر دستگیری یک محکوم متواری، کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان کرمان وارد عمل شدند.
وی افزود: پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبتهای مستمر، موفق شد مخفیگاه این متهم را در شهر کرمان شناسایی کرده و در اقدامی غافلگیرکننده، وی را بازداشت کند.
سردار موقوفه ئی، در ادامه اظهار داشت: این متهم با ادعای مالکیت و تصرف غیرقانونی اراضی، اقدام به فروش مال غیر نموده بود و علاوه بر استان قم، توسط سه شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان کرمان نیز تحت تعقیب بود و محکومیتهای مالی او بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی ادامه داد: این متهم پس از دستگیری، جهت تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
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