https://mehrnews.com/x3cHcX ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6903362 استانها گیلان استانها گیلان ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ یکصد و پنجاه و یکمین شب «نحن منتقمون» در آستارا یکصد و پنجاه و یکمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم در آستارا برگزار شد. دریافت 16 MB ویدئو: علی ساسانیان کد مطلب 6903362 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم مبعوث شده آستارا در صد و چهل و نهمین قرار شبانه فریاد خونخواهی آستارایی ها در صد و چهل و هشتمین قرار شبانه اجتماع مردم آستارا در صد و چهل و هفتمین قرار شبانه اجتماع خونخواهان آستارایی به شب صد و چهل و ششم رسید نمایش اقتدار و حماسه مردم ارومیه در شبهای مقاومت ملی برچسبها آستارا تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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