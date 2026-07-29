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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

یکصد و پنجاه و یکمین شب «نحن منتقمون» در آستارا

یکصد و پنجاه و یکمین شب «نحن منتقمون» در آستارا

یکصد و پنجاه و یکمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم در آستارا برگزار شد.

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ویدئو: علی ساسانیان

کد مطلب 6903362

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