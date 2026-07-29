به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در آیین بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی اظهار کرد: شخصیت علمی و فلسفی شیخ شهید آن‌چنان عظیم است که حتی با سال‌ها مطالعه نیز نمی‌توان به آسانی درباره ابعاد مختلف اندیشه او سخن گفت.

وی با اشاره به نقش هنر در معرفی شخصیت‌های تاریخی و دینی افزود: آشنایی عموم مردم با بسیاری از پیامبران، شخصیت‌های تاریخی و ائمه اطهار(ع) تنها نتیجه برگزاری آیین‌ها و مراسم‌ها نبوده، بلکه آثار سینمایی، تلویزیونی و هنری نقش تعیین‌کننده‌ای در ماندگاری و شناخت این چهره‌ها در ذهن جامعه داشته‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان ادامه داد: اگر این آثار هنری تولید نمی‌شد، میزان شناخت مردم از شخصیت‌هایی همچون حضرت یوسف(ع)، مختار ثقفی، امام علی(ع) و امام رضا(ع) به گستردگی امروز نبود. همین ضرورت درباره دیگر بزرگان دینی همچون امام حسن مجتبی(ع) و امام صادق(ع) نیز وجود دارد و باید برای معرفی آنان آثار شاخص و ماندگار تولید شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان زنجان گفت: همان‌گونه که برای استاد رضای روزبه برنامه‌هایی در دست اجراست، لازم است برای دیگر مفاخر زنجان از جمله سلطان محمد خدابنده و شیخ عبدالکریم زنجانی نیز اقدامات فرهنگی فاخر و ماندگاری انجام شود.

حسینی بر لزوم تعریف یک پروژه ویژه برای معرفی شیخ شهاب‌الدین سهروردی تأکید کرد و افزود: در کنار برگزاری آیین‌های بزرگداشت که اقدامی ارزشمند و ضروری است، باید تلاش کنیم در دوره مسئولیت خود اثری فاخر و ماندگار درباره شیخ شهید تولید شود تا اندیشه و جایگاه این فیلسوف بزرگ بیش از پیش به جامعه و نسل‌های آینده معرفی شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان زنجان تصریح کرد: معرفی شخصیتی که جهان از اندیشه و آثار او تأثیر پذیرفته، یک مأموریت فرهنگی است و هیچ‌گونه اقدام در این مسیر، کاری زائد به شمار نمی‌رود، بلکه وظیفه‌ای در راستای تقویت هویت ایرانی، اسلامی و زنجانی است.

وی ابراز امیدواری کرد با همدلی مسئولان فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، زمینه تولید آثار فاخر درباره شیخ شهاب‌الدین سهروردی فراهم شود تا این اندیشمند بزرگ بیش از گذشته به جامعه ایران و جهان معرفی شود.