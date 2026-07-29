سردار حاجیان: ۴۰۰ هزار تردد اربعین با کمترین حوادث مدیریت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که شامگاه چهارشنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، در جمع خبرنگاران مهر، با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی استان، اظهار کرد: امروز آهنگ پیشرفت و هماهنگی در کرمانشاه از هرگونه تبلیغی گویاتر است و همین همدلی موجب شده خدماترسانی به زائران اربعین به شکل مطلوبی انجام شود.
وی با تقدیر از مدیریت استاندار کرمانشاه و همکاری مجموعه اعضای ستاد اربعین، افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ هزار تردد از مرز خسروی ثبت شده که این حجم از تردد مستلزم کنترل دقیق گذرنامه، هدایت زائران و مدیریت گسترده ترافیکی بوده است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به حضور گسترده نیروهای پلیس در محورهای منتهی به مرز خسروی، گفت: بیش از ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو تاکنون به سمت این مرز هدایت شدهاند و با برنامهریزی انجام شده، هیچگونه توقف سنگین در محورهای مواصلاتی استان ایجاد نشده است.
حاجیان با بیان اینکه گرههای ترافیکی به صورت هوشمند و با استفاده از سامانههای پایش تصویری و پهپادی رصد و رفع میشوند، تصریح کرد: مدیریت تخصصی ترافیک باعث شده کمترین میزان ایستایی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی ثبت شود.
وی همچنین از بهکارگیری سه هزار و ۵۰۴ نفر از نیروهای انتظامی در مأموریت اربعین خبر داد و افزود: پلیس در تمامی حوزههای امنیتی، انتظامی، ترافیکی، مبارزه با مواد مخدر، پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و امنیت اقتصادی به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به کاهش قابل توجه حوادث جادهای، خاطرنشان کرد: تاکنون آمار تصادفات منجر به فوت در محورهای اربعین به صفر رسیده و تصادفات منجر به جرح نیز حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است.
وی با تأکید بر لزوم تغییر برنامهریزیها همزمان با آغاز بازگشت زائران، گفت: از امروز باید تمرکز دستگاهها به تدریج از مدیریت ورود زائران به مدیریت موج بازگشت معطوف شود و زیرساختهایی همچون سوخترسانی، امداد و نجات، اورژانس و حملونقل برای این مرحله تقویت شود.
حاجیان با اشاره به برخی تسهیلات ایجاد شده برای زائران، اظهار کرد: در حوزه وظیفه عمومی و برخی محدودیتهای سامانهای، با استفاده از ظرفیتهای قانونی و هماهنگی دستگاه قضایی، مشکلات بسیاری از زائران برطرف شد تا از زیارت بازنمانند.
وی همچنین از کشف بیش از پنج و نیم کیلوگرم انواع مواد مخدر، دستگیری توزیعکنندگان مواد مخدر، سارقان و ۳۲ محکوم متواری در ایام اربعین خبر داد و گفت: پلیس علاوه بر تأمین امنیت زائران، مأموریتهای انتظامی و مقابله با جرائم را نیز با جدیت دنبال میکند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه مدیریت ترافیک یک موضوع کاملاً تخصصی است، افزود: هدایت خودروها به پارکینگها بر اساس ظرفیت، پیشبینی حجم ورودی و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی انجام میشود و هرگونه تصمیم در این حوزه با هدف حفظ روانی تردد زائران اتخاذ شده است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری تمامی دستگاههای عضو ستاد اربعین، اظهار کرد: موفقیت امروز استان کرمانشاه حاصل همدلی و هماهنگی همه دستگاههاست و با تداوم این انسجام، خدماترسانی مطلوب به زائران تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت.
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