به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، نظامی، امدادی و خدماتی، اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات همه خادمان اربعین را به شایستگی قبول فرمایند.

وی با بیان اینکه خدمت در اربعین باید آثار معنوی در وجود خادمان نیز بر جای بگذارد، افزود: همه اقداماتی که در این ایام انجام می‌شود، اگر با نیت الهی و رعایت تقوا همراه باشد، عبادت و مصداق عمل صالح خواهد بود و ارزش واقعی این خدمت در اخلاص و نیت خالصانه آن است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه با تأکید بر اینکه بیان برخی کاستی‌ها به معنای نادیده گرفتن زحمات مسئولان نیست، تصریح کرد: همه دوستان با اخلاص در حال خدمت هستند و بدون تردید اجر این خدمات نزد خداوند و اهل بیت (ع) محفوظ خواهد بود، اما رفع نواقص موجود می‌تواند کیفیت خدمت‌رسانی را بیش از پیش ارتقا دهد.

کریمی پیشنهاد کرد اعضای ستاد اربعین استان کرمانشاه پیش از پایان مأموریت امسال، بازدیدی از مرز مهران داشته باشند و گفت: مهران با بیش از یک دهه تجربه در میزبانی زائران، ظرفیت مناسبی برای انتقال تجربیات اجرایی دارد و استفاده از این تجربیات می‌تواند به بهبود خدمات در مرز خسروی کمک کند.

وی با اشاره به برخی مشاهدات میدانی خود در مرز خسروی اظهار کرد: وضعیت نظافت برخی معابر و اطراف تعدادی از پارکینگ‌ها نیازمند رسیدگی بیشتری است و در صورت استفاده از ظرفیت استان‌های معین برای این بخش، این مشکل به‌خوبی قابل رفع خواهد بود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه افزود: برخی پارکینگ‌ها هنوز از زیرساخت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی، سکوهای استراحت، سایه‌بان و تأمین آب خنک به‌طور کامل برخوردار نیستند و لازم است این کمبودها هرچه سریع‌تر برطرف شود.

کریمی با اشاره به تردد پیاده بخشی از زائران از محل پارک خودروها تا پایانه مرزی گفت: اگرچه زائران با عشق و ارادت این مسیر را طی می‌کنند، اما لازم است در پارکینگ‌ها ایستگاه‌های مشخصی برای استقرار اتوبوس‌ها ایجاد شود تا زائران، به‌ویژه خانواده‌ها، سالمندان و کودکان، ناچار به طی مسافت طولانی پیاده نباشند.

وی همچنین به بروز گره ترافیکی در محدوده جاده برکت اشاره کرد و افزود: امروز در این محدوده حدود ۴۵ دقیقه در ترافیک متوقف شدیم که علت آن نبود عوامل هدایت‌کننده در یکی از نقاط حساس مسیر بود و با استقرار نیروهای راهنمایی و مدیریت بهتر تردد، این مشکل به‌راحتی قابل رفع است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه ادامه داد: برخی پارکینگ‌ها همچنان ظرفیت خالی قابل توجهی دارند و باید با هدایت مناسب خودروها، از تمام ظرفیت ایجادشده استفاده شود تا از ازدحام در پارکینگ‌های نزدیک‌تر جلوگیری شود.

کریمی در پایان با اشاره به استقرار کامل بیمارستان و بخش‌های تخصصی درمانی در مرز خسروی، از آمادگی مناسب حوزه درمان برای خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کرد و گفت: هدف از بیان این موارد تنها رفع نواقص و ارتقای کیفیت خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و این موضوع هیچ‌گونه خدشه‌ای به تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی وارد نمی‌کند.