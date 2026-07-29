به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که جبهه کفر و نفاق بر طبل جنگ کوبیدند و جبهه مقاومت از غزه تا لبنان درگیر جنگ نابرابر با دشمن صهیونی آمریکایی شد، مادران تهرانی به یاری رزمندگان و مردم مظلوم غزه ولبنان برخاستند.

برگزاری چند دوره همایش همدلی طلایی که به اهدای طلا و پول به جبهه مقاومت مربوط بود تنها بخشی از تلاش مادران تهرانی است.

با شهادت امام مظلوم و مقتدرمان؛ حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، دورهمی مادران تهرانی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. این بار مادران پای کار قصاص و تنبیه مجرمان این جنایت شنیع بوده و در همایش قصاص طلایی گرد هم آمدند. در این جمع صمیمی که با حضور خانواده شهدا همراه بود همه مادران خود را مادر ماکان نصیری عزیز و سایر گل های پر پر شده میناب و لامرد دانسته و بر مجازات جانیان آمریکایی و صهیونی تاکید کردند.

در این جمع صمیمی محمدجواد لاریجانی دبیر سابق ستاد حقوق بشر ایران اظهار داشت: دعوای ما و آمریکا شبیه دعوای دو فرد بر سر مورد خاصی نیست که بگوییم کمی ما حق داریم کمی او حق دارد وسط را بگیریم و دعوا را فیصله دهیم. دعوا ما با آمریکا شبیه موقعیتی است که فردی چاقو کش و زیاده خواه به منزلمان یورش برده و اموال منزل ما را میخواهد. با چنین فردی معامله برد- برد معنا ندارد. اگر شما در این وضعیت بگویی مبل و یخچال برای تو و گاز و میز ناهار خوری برای من؛ این اسمش معامله برد- برد نیست.

وی تصریح کرد: ایران جنگ را شروع نکرده است ولی از آن هم شانه خالی نخواهد کرد؛ پس این میانجی‌گران هستند که باید به تهران بیایند و پیشنهادات خود را به دولت و ملت ایران ارائه دهند.

لاریجانی به مساله غرامت ایران هم پرداخت و تاکید کرد: غرامت باید به صورت عینی و با نام غرامت جنگی از سوی طرف بازنده جنگ پرداخت شود.

پس از این سخنرانی، نامه مادران به امام سید مجتبی خامنه ای خوانده شد؛ در این نامه بر تجدید بیعت با رهبر انقلاب حضرت سید مجتبی خامنه ای حفظ الله تاکید شد. مادران تهرانی در این بیانیه خود را جان فدای ایران اسلامی دانسته و آمادگی‌شان را برای بذل اموال و جانشان به منظور احیای واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ و دفاع از میهن را بیان کردند و ادامه دادن جهاد فرزندآوری طبق رهنمود و دغدغه رهبر شهید انقلاب را وظیفه جهادی خود دانستند.

در حاشیه این همایش کار خانم خسروی مدیر نهضت مواسات مادری بر اهمیت قصاص قاتلان امام شهید تاکید کرد. وی آیه قصاص در قرآن کریم را سندی بر حقانیت قصاص قاتلان امام شهید دانست؛ وی گفت: «اینکه قصاص و مطالبه قصاص را نوعی تمایل به جنگ افروزی و خشونت می‌دانند کاملا غلط است. قرآن به جد تاکید کرده است که در قصاص، حیات است. تشکل های مادرانه در این برنامه، هم بر اساس اصول قرآنی و هم منطق خواستار مجازات عاملان جنایتکار آمریکایی و صهیونی است. خون خواهی رهبر شهید عامل وحدت بخش بین آحاد مردم ایران است. هزینه‌ای که بابت مجازات عاملان جنایت همچون ترامپ و نتانیاهو خواهیم داد به مراتب کمتر از رها کردن آنهاست. با انتقام می‌توان سایه ترور را از کشور برداشت.»

همچنین مرضیه رضایی به نمایندگی از مدار مادران انقلابی گفت: ما از حلقه‌های‌ ازدواج‌مان، حلقه‌ی دار می‌سازیم بر گردن ترامپ قاتل تا با آن زنجیره‌ی عدالتی بسازیم که گلوی ناامنی را برای همیشه بفشارد.