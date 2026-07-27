برخورد صاعقه با موشک چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک موشک «لانگ مارس ۳B» از مقر پرتاب ماهوایه شیچانگ در پنجشنبه هفته گذشته به فضا پرتاب شد و همراه خود ماهواره هایی را به مدار زمین ثابت برد. حدود ۳۰ ثانیه پس از پرتاب، صاعقه با این موشک برخورد کرد و به تعجب جمعیتی که برای تماشای پرتاب جمع شده بودند، منجر شد.

شرکت علم و فناوری آئرواسپیس چین اعلام کرد این موشک با وجود برخورد با صاعقه ماهواره ها را به مدار تعیین شده، برد. ماهواره های مذکور به مخابره ارتباطات با ایستگاه فضایی «تیانگونگ» (Tiangong) کشور و سایر مأموریت‌های سرنشین‌دار کمک خواهد کرد.

این نخستین باری نیست که صاعقه اندکی پس از پرتاب موشک با آن برخورد می کند. در رویدادی مشهور صاعقه با موشک «ساتورن V» که فضاپیمای ماموریت آپولو ۱۲ را حمل می کرد، برخورد کرد. این دومین ماموریتی بود که فضانوردان را به ماه برد و جالب آنکه در واقع صاعقه دوبار به موشک برخورد کرد.

اخیرا و در سال ۲۰۱۹ نیزصاعقه با یک موشک روسی سایوز برخورد کرد. در این رویداد نیز مانند آنچه قبلا رخ داده بود موشک توانست ماهواره های ارتباطاتی Glasnost را با وجود برخورد صاعقه به مدار زمین ببرد.

البته همه موشک هایی که با صاعقه برخورد کردند پایان خوشی نداشتند. در سال ۱۹۸۷ یک صاعقه به موشک «یونایتد آلیانس اطلس» برخورد کرد و به خرابی یکی از رایانه های آن منجر شد و در نتیجه آن موشک از هم فروپاشید.