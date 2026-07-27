به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلالی در جریان بازدید میدانی از روند اجرای پروژه گازرسانی به شهر جناح و روستاهای این بخش، با تأکید بر اولویت دولت در توسعه زیرساخت‌های مناطق روستایی، اظهار کرد: پروژه گازرسانی به جناح با سرعتی فراتر از انتظار در حال پیشرفت است و بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و با تلاش پیمانکاران و کارکنان صنعت گاز، امیدواریم این پروژه پیش از موعد پیش‌بینی‌شده و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد تا مردم بخش جناح از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند.

وی با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح افزود: پیگیری‌های استاندار هرمزگان نقش مهمی در پیشبرد این پروژه داشته و اگر این حمایت‌ها و پیگیری‌ها نبود، اجرای طرح گازرسانی به جناح محقق نمی‌شد.

فرماندار بستک با اشاره به روند پیشرفت پروژه گفت: عملیات گازرسانی که از دهه فجر سال ۱۴۰۴ آغاز شده، اکنون با پیشرفت قابل توجهی ادامه دارد و تاکنون عملیات لوله‌گذاری در روستاهای پای‌تاوه، چاله، کهتویه، بیش از ۸۰ درصد روستای داربست، بخش شمالی شهر جناح و مسیر انشعابات کارخانه‌های گچ و نمک جناح، مطابق استانداردهای شرکت ملی گاز ایران به پایان رسیده است.

جلالی با بیان اینکه تکمیل این پروژه از مطالبات مهم مردم منطقه است، تأکید کرد: بهره‌برداری از این طرح می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی خانوارها، توسعه فعالیت‌های صنعتی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و تقویت زیرساخت‌های بخش جناح داشته باشد.