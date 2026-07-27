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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

پروژه گازرسانی به جناح تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد

پروژه گازرسانی به جناح تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد

بندرعباس- فرماندار بستک با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه گازرسانی به شهر جناح و روستاهای این بخش گفت: عملیات اجرایی این طرح با شتاب در حال انجام است و،تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلالی در جریان بازدید میدانی از روند اجرای پروژه گازرسانی به شهر جناح و روستاهای این بخش، با تأکید بر اولویت دولت در توسعه زیرساخت‌های مناطق روستایی، اظهار کرد: پروژه گازرسانی به جناح با سرعتی فراتر از انتظار در حال پیشرفت است و بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و با تلاش پیمانکاران و کارکنان صنعت گاز، امیدواریم این پروژه پیش از موعد پیش‌بینی‌شده و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد تا مردم بخش جناح از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند.

وی با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح افزود: پیگیری‌های استاندار هرمزگان نقش مهمی در پیشبرد این پروژه داشته و اگر این حمایت‌ها و پیگیری‌ها نبود، اجرای طرح گازرسانی به جناح محقق نمی‌شد.

فرماندار بستک با اشاره به روند پیشرفت پروژه گفت: عملیات گازرسانی که از دهه فجر سال ۱۴۰۴ آغاز شده، اکنون با پیشرفت قابل توجهی ادامه دارد و تاکنون عملیات لوله‌گذاری در روستاهای پای‌تاوه، چاله، کهتویه، بیش از ۸۰ درصد روستای داربست، بخش شمالی شهر جناح و مسیر انشعابات کارخانه‌های گچ و نمک جناح، مطابق استانداردهای شرکت ملی گاز ایران به پایان رسیده است.

جلالی با بیان اینکه تکمیل این پروژه از مطالبات مهم مردم منطقه است، تأکید کرد: بهره‌برداری از این طرح می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی خانوارها، توسعه فعالیت‌های صنعتی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و تقویت زیرساخت‌های بخش جناح داشته باشد.

کد مطلب 6900508

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