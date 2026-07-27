آتش سوزی گسترده در اراضی اشغالی و نشت ماده خطرناک+ عکس و فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی وای نت گزارش داد که یک آتش سوزی گسترده کارخانه ای را در شهر سدیروت واقع در اطراف نوار غزه فرا گرفته است. گزارش های اولیه حاکی از برجای ماندن تعداد کشته و زخمی در جریان این آتش سوزی است.

همچنین گزارش شده که تعدادی از افراد در داخل این کارخانه گرفتار شده اند. دلایل به راه افتادن این آتش سوزی هنوز مشخص نشده است.

رسانه های خبری تصاویر زیر را به عنوان عکس های مربوط به آتش سوزی سدیروت منتشر کرده اند. الجزیره نیز به نقل از رسانه های صهیونیستی گزارش داد که در پی این آتش سوزی در ۲ کارخانه، آمونیاک که یک ماده خطرناک برای سلامتی انسان به شمار می رود نشت پیدا کرده است.