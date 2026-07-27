به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیمزاده صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: آذربایجانشرقی همچنان جایگاه نخست تولید عدس کشور را در اختیار دارد و در سال زراعی جاری نیز با اختصاص بیش از ۲۴ هزار هکتار از اراضی استان به کشت این محصول، پیشبینی میشود حدود ۱۳ هزار تن عدس برداشت شود که معادل حدود ۲۵ درصد تولید کشور است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان ورزقان در تولید این محصول افزود: بیش از ۶۰ درصد سطح زیر کشت عدس استان در شهرستان ورزقان قرار دارد و پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۰ هزار تن عدس از مزارع این شهرستان برداشت شود. ورزقان به عنوان بزرگترین قطب تولید عدس آذربایجانشرقی، نقش مهم و راهبردی در تأمین نیاز بازار داخلی و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه عدس از مهمترین محصولات زراعی دیم استان به شمار میرود، گفت: این محصول علاوه بر ارزش اقتصادی و درآمدزایی برای کشاورزان، به دلیل توانایی تثبیت بیولوژیکی ازت، افزایش مواد آلی خاک و بهبود ساختار آن، نقش مؤثری در حفظ حاصلخیزی اراضی، کاهش مصرف کودهای شیمیایی، مدیریت پایدار منابع طبیعی و افزایش عملکرد محصولات زراعی در تناوب با غلات دارد.
رحیمزاده با اشاره به اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارها اظهار داشت: امسال تمامی مزارع عدس شهرستان ورزقان در قالب این طرح کشت شدهاند و بهرهبرداران علاوه بر دریافت آموزشهای تخصصی و خدمات ترویجی، از حمایتهایی همچون توزیع رایگان کودهای بذرمال، تأمین بخشی از نهادههای مورد نیاز و توصیههای فنی کارشناسان بهرهمند شدهاند که این اقدامات نقش مؤثری در افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصول و کاهش هزینههای تولید داشته است.
وی کشت انتظاری را یکی از مؤثرترین راهکارهای افزایش بهرهوری تولید عدس دانست و افزود: این روش با استفاده حداکثری از رطوبت حاصل از بارندگیهای پاییزه و زمستانه، نسبت به کشت بهاره عملکرد مطلوبتری دارد. بر همین اساس، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با ایجاد مزارع الگویی، برگزاری دورههای آموزشی، انتقال یافتههای تحقیقاتی و توسعه فعالیتهای ترویجی، گسترش این شیوه کشت را در دستور کار قرار داده است.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی در ادامه به مهمترین چالشهای پیشروی تولید این محصول اشاره کرد و گفت: کمبود ماشینآلات تخصصی کاشت و برداشت، محدودیت تجهیزات مکانیزاسیون، نبود واحدهای فرآوری، سورتینگ، بستهبندی و صنایع تبدیلی بهویژه در شهرستان ورزقان از مهمترین مشکلات این بخش است.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش عدس میتواند ضمن کاهش ضایعات پس از برداشت، افزایش ارزش افزوده، بهبود کیفیت عرضه، ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و افزایش درآمد بهرهبرداران، زمینه توسعه پایدار تولید این محصول راهبردی را در استان فراهم کند.
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