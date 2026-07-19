نخستین موشک بخش خصوصی هند به مدار زمین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، دو کشور دیگر آمریکا و چین هستند.

«اسکای روت آئرواسپیس» در شهر حیدرآباد مستقر و در سال ۲۰۱۸ میلادی تاسیس شده است.

این شرکت چهار سال پس از تاسیس با موشک زیر مداری«ویکرام-اس» تاریخ ساز شد و نخستین شرکت خصوصی هندی بود که به ماموریتی به فضا انجام داد.

درهمین راستا «ویکرام ۱» گام بعدی اسکای روت یعنی یک وسیله پرتاب مداری است. این موشک چهارقسمتی یک پرتابگر کوچک ماهواره است و می تواند حدود ۳۵۰ کیلوگرم بار را به مدار پایین زمین ببرد.

«پاوان کومار چاندانا» هم بنیانگذار اسکای روت در بیانیه ای در این باره گفت: بازار پرتاب ماهواره های کوچک از سمت تامین تقاضا با محدودیت های شدیدی روبرو است. همزمان تقاضا برای خدماتی مبتنی بر ماهواره در فضا افزایش می یابد و فرصت فعالیت برای اسکای روت در همینجاست.

این شرکت دیروز از این فرصت استفاده کرد و یک پرواز آزمایشی انجام داد. هدف این پرواز بررسی عملکرد «ویکرام۱» و سیستم های مختلف آن طی پرواز بود. البته موشک برخی محموله های متعلق به مشتریان که قرار بود به ارتفاع ۴۵۰ کیلومتری زمین بروند را با خود حمل کرد.

این محموله ها شامل یک ابزار نمایش فناوری متعلق به شرکت آلمانی DCUBED، نانوماهواره مسیریاب«سولاراس اس ۳» متعلق به یک شرکت هندی و یک بازوی روباتیکساخته شده توسط شرکت هندی است که برای گرفتن زباله های فضایی ساخته شده است.

همچنین «ویکرام۱» ماهواره SCOPE متعلق به اسکای روت را که انواع مختلف داده را برای کمک به عملکرد موشک طی پرواز جمع آوری می کند، به فضا برد. همچنین دو محموله سمبلیک نیز همراه موشک به فضا سفر کردند که یکی از آنها موشکی کوچک از طلای ۱۸ عیار و دیگری یک شکوفه کیهانی بود که توسط شرکت «کازموس دیاموندز» ساخته شده است.

«ویکرام۱» از مقر فضایی ساتیش داوان درساعت ۱۲:۰۵ دقیقه به وقت محلی هندوستان به فضا پرتاب شد .