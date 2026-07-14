روسیه سه فضانورد را به مدار زمین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، «آنیل منون» از ناسا، «پیوتر دوبروف» و« آنا کیکینا» از روسیه قرار است همراه یک موشک سایوز از مقر فضایی بایکونور در قزاقستان در ساعت 7:47 دقیقه عصر به وقت محلی به فضا پرتاب شوند.

این سه فضانورد در یک کپسول MS-29 به فضا سفر می کنند که پس از دو بار مدار زدن زمین به ایستگاه فضایی بین المللی می رسند و در ساعت 1:56 دقیقه بامداد فردا به ایستگاه فضایی بین المللی می رسند.

خدمه مذکور به هفت فضانوردی می پیوندند که هم اکنون در ایستگاه فضایی بین المللی زندگی می کنند. این نخستین سفر فضایی منون است که به عنوان کاندید فضانوردی ناسا در دسامبر 2021 انتخاب شد. همچنین این د ومین سفر فضایی دوبروف و کیکینا به حساب می آید. دوبرف از آوریل 2021 تا مارس 2022 میلادی در ایستگاه فضایی بین المللی اقامت داشت و کیکینا نیز از اکتبر 2022 تا مارس 2023 میلادی در این آزمایشگاه فضایی ساکن بود.

خدمه MS-29 حدود هشت ماه در ایستگاه فضایی بین المللی کار و زندگی می کنند. منون به انجام آزمایش های علمی وسیعی طی این دوره کمک می کند.