۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۰

افت شاخص‌های جهانی نفت

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش همراه شد؛ شاخص‌های اصلی ازجمله WTI و برنت افت کردند و سبد نفتی اوپک نیز کاهش نزدیک به ۵ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه پایش بازارهای جهانی انرژی، قیمت نفت در معاملات اخیر با نوسانات قابل توجهی همراه بوده و بیشتر شاخص‌ها روند نزولی را ثبت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، بهای نفت خام WTI با افت ۱.۰۷ درصدی به ۸۸.۷۱ دلار رسید. نفت برنت نیز با کاهش ۰.۷۰ درصدی در سطح ۹۷.۷۹ دلار معامله شد.

همچنین قیمت نفت موربان در رقم ۹۶.۲۹ دلار بدون تغییر باقی ماند.

در بخش فرآورده‌ها، بنزین با ۱ درصد کاهش به ۳.۱۷۸ دلار و نفت گرمایشی با رشد خفیف ۰.۰۸ درصدی به ۳.۷۳۲ دلار رسید. سبد نفتی اوپک نیز کاهش قابل توجه ۴.۹۵ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۹۹.۶۰ دلار قرار گرفت.

سبد نفتی هند نیز با افت ۹.۲۴ درصدی به ۱۰۰.۴ دلار سقوط کرد.

در همین حال، قیمت گاز طبیعی با رشد ۰.۷۰ درصدی به ۲.۷۱۶ دلار رسید.

گفتنی است شاخص WTI میدلند در سطح ۹۲.۸۰ دلار بدون تغییر ثبت شد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

