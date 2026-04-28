جهش قیمت نفت برنت به ۱۱۰.۱ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت برنت در معاملات امروز با رشد قابل توجه ۱.۸۷ دلاری معادل ۱.۷۳ درصد، به ۱۱۰.۱ دلار در هر بشکه رسید و در صدر شاخص‌های صعودی بازار جهانی نفت قرار گرفت. هم‌زمان اغلب شاخص‌های مهم نفت خام و فرآورده‌های نفتی نیز روند افزایشی را تجربه کردند، در حالی که تنها گاز طبیعی با کاهش خفیف همراه شد.

بر اساس داده‌های معاملاتی، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) نیز با ۱.۵۶ دلار افزایش، به ۹۷.۹۳ دلار رسید و به‌واسطه بهبود فضای ریسک‌پذیری، همگرایی بیشتری با برنت نشان داد. نفت مربان ابوظبی با رشد ملایم ۰.۶۰ دلاری در سطح ۱۰۴.۲ دلار ایستاد و عملکردی آرام‌تر نسبت به شاخص‌های حوزه آتلانتیک داشت.

همچنین نفت WTI میدلند با جهش ۲.۱۷ درصدی و رشد ۲.۱۴ دلاری، به ۱۰۰.۷ دلار رسید تا یکی از قوی‌ترین عملکردها را میان گریدهای آمریکایی ثبت کند. سبد نفتی اوپک نیز با افزایش ۲.۰۵ دلاری در رقم ۱۰۸.۳ دلار قرار گرفت که نشان‌دهنده تقویت تقاضا و استمرار محدودیت‌های عرضه در بازار جهانی است.

قیمت سبد نفتی هند نیز با رشد ۱.۳۱ دلاری، به ۱۰۹.۹ دلار رسید و همسو با جریان کلی صعودی بازار حرکت کرد. در بخش فرآورده‌ها، بنزین با افزایش ۰.۷۲ درصدی به ۳.۵۱۶ دلار در هر گالون رسید که بازتابی از تقاضای فصلی است. نفت گرمایشی هم با رشد ۰.۶۹ درصدی، در سطح ۴.۰۰۲ دلار در هر گالون معامله شد.

در مقابل، تنها شاخصی که روند نزولی داشت، گاز طبیعی بود که با افت ۰.۷۱ درصدی و کاهش ۰.۰۱۸ واحدی، به ۲.۵۳۲ دلار بر میلیون بی‌تی‌یو رسید. تحلیل‌گران این افت را ناشی از شرایط عرضه و عوامل هواشناسی می‌دانند.

بازار نفت در معاملات امروز تحت‌تأثیر تقویت شاخص برنت و بهبود انتظارات تقاضا، صعود گسترده‌ای را تجربه کرد. رشد اکثر گریدها و فرآورده‌ها در کنار افت محدود گاز طبیعی، نشانه‌ای از تداوم تنگنای عرضه و فضای مثبت تقاضا در بازار جهانی ارزیابی می‌شود.