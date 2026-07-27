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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

پاکمهر:آغاز فاز اجرایی اکتشاف نفت و گاز اترک در سال ۱۴۰۵ کلید می‌خورد

پاکمهر:آغاز فاز اجرایی اکتشاف نفت و گاز اترک در سال ۱۴۰۵ کلید می‌خورد

بجنورد - رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی گفت: پس از تکمیل مطالعات اکتشافی کپه‌داغ غربی، پروژه «اترک» خراسان شمالی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله نهایی و فاز اجرایی می‌شود

سید محمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین وضعیت اکتشاف نفت و گاز در محدوده کپه‌داغ غربی نشان می‌دهد با تکمیل مطالعات اکتشافی، پروژه بزرگ «اترک» در سال 1405 وارد مرحله مطالعات نهایی و فاز اجرایی خواهد شد؛ طرحی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در خراسان شمالی باشد.

وی افزود: در نشست بررسی آخرین وضعیت اکتشافات نفت و گاز در کپه‌داغ غربی که با حضور استاندار خراسان شمالی، رئیس مجمع نمایندگان استان، نمایندگان مجلس، معاون استاندار، مدیرعامل اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و مدیران مرتبط برگزار شد، روند پیشرفت مطالعات و برنامه‌های اجرایی این پروژه راهبردی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، رازوجرگلان افزود: با پیگیری‌های مستمر انجام شده طی شش سال گذشته، امیدواریم به لطف خدا و همراهی مردم، پروژه مهم و اثرگذار اترک وارد مرحله عملیاتی شود و آثار آن در توسعه و رونق اقتصادی استان نمایان شود.

پاکمهر با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: تکمیل مطالعات اکتشافی و آغاز فاز اجرایی پروژه اترک می‌تواند ظرفیت‌های ارزشمند زمین‌شناسی خراسان شمالی را در حوزه نفت و گاز فعال کرده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان را فراهم کند.

وی ادامه داد: در این نشست گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه مطالعات چینه‌شناسی، زمین‌شناسی، ژئوشیمی، داده‌های غیرلرزه‌ای، پروژه لرزه‌نگاری یک هزار و 600 کیلومتری اترک، شناسایی تله‌های هیدروکربنی، برنامه‌های حفاری اکتشافی و راهبردهای مدیریت اکتشاف ارائه شد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، بر تسریع در آغاز مطالعات نهایی و ورود پروژه به فاز اجرایی پس از تکمیل فرآیندهای اکتشافی تأکید شد تا از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اکتشافات هیدروکربوری استان به بهترین شکل استفاده شود.

کد مطلب 6900428

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