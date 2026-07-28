قیمت عمده میوه و سبزیجات تعیین شد+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته جاری از ۵ تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شد.

میانگین قیمت میوه با افزایش عرضه حدود ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالاتر است. در این بازار هر کیلوگرم خیار بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال گذشته که در اوج قیمت به ۹۰ هزار تومان رسیده بود.

افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی از ابتدا دهه ۹۰ شروع و سال به سال افزایش یافت. این روند طی چند سال اخیر ماهانه و از سال گذشته هفتگی و روزانه بوده که منجر به تغییراتی در بازار تقاضا شده است.

در ابتدای امر تقاضا برای گوشت قرمز به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کرد. گرانی گوشت مرغ، مردم را به سوی اقلامی چون حبوبات و تخم‌مرغ هدایت کرد. امروز نیز با افزایش این کالاها، مصرف سبزیجات به ویژه سیب‌زمینی را افزایش داده به طوری که سرانه مصرف این محصول در کشور از میانگین سرانه مصرف جهانی بالاتر است.

اکبر یاوری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان با اشاره به مصرف بالا سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و خیار به شکل روزانه در کشور اسفند سال گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود، سالانه کشور به ۵ میلیون تن سیب‌زمینی نیاز دارد زیرا در دو سال اخیر متقاضیان بازار برخی کالاهای اساسی مانند گوشت و برنج به بازار سیب‌زمینی، هدایت شده‌اند؛ به طوری که سرانه مصرف سیب‌زمینی در کشور به ۴۰ کیلوگرم رسیده است در حالی که این عدد در سایر کشورها ۲۵ کیلوگرم است. در واقع پس از مصرف غلات در کشور، سیب‌زمینی رتبه دوم را دارد و جایگزین پروتئین‌های حیوانی شده است.

در ادامه گفتنی است، با وجود آزاد شدن صادرات برخی کالاهای اساسی مانند گوشت مرغ اما صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ممنوع شده است.

بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش می‌رسد.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید.

قیمت عمده میوه و سبزیجات در بازه زمانی مشابه سال گذشته (۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۴) از اینجا قابل مشاهده است.