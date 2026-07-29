اجرای طرح مستندسازی دانش سنتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی ارائه یافتههای پروژه ملی جمع آوری و مستند سازی دانش بومی، اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری قریب به دو سال است که بهعنوان دبیرخانه ملی دانش سنتی معرفی شده و در این مدت اقدامات شاخص متعددی در این حوزه انجام داده است.
وی افزود: در راستای تکمیل سند ملی دانش سنتی کشور، طرح جمعآوری و مستندسازی دانش سنتی با هدف حفاظت مشارکتی را با همکاری پژوهشکده محیطزیست و مشارکت ۱۵ نفر از محیطبانان استان از سال ۱۴۰۳ آغاز کردیم.
کریمی تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح، آموزشهای لازم به محیطبانان ارائه و ظرفیتهای موجود شناسایی شد. سپس کار اجرایی در مناطق تحت مدیریت و جوامع محلی به اجرا درآمد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دستاوردهای این پروژه امروز در نشست استانی با حضور مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، نمایندگان تشکلهای زیستمحیطی و نمایندگان دستگاههای اجرایی ارائه شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: نتایج این طرح در نشست ملی نیز ارائه شود و در نهایت به تدوین یک دستورالعمل جامع و کارآمد برای دانش سنتی محیطزیست کشور منجر گردد.
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