مجوز صادرات ۱۰ هزار تن گوشت مرغ صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ نشست خبری دومین نمایشگاه صنعت دام و طیور با شعار صادرات مرغ و تلیسه در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در این نشست، گفت: نمایشگاه‌ها محل عرضه توانمندی‌های صنعت هستند و می‌توانند تصویری روشن از ظرفیت‌های تولیدی، فنی و تکنولوژیکی کشور در حوزه دام و طیور ارائه دهند. به گفته وی، این رویدادها فرصتی مناسب برای معرفی آخرین دستاوردهای صنعت و همچنین ایجاد ارتباط میان فعالان داخلی و خارجی به شمار می‌روند.

وی با اشاره به ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی نباید محدود به مقاطع کوتاه‌مدت یا مناسبت‌های خاص باشد، بلکه لازم است این رویدادها به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شوند تا بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه صنعت ایفا کنند.

اسدالله‌نژاد تصریح کرد: تداوم این نمایشگاه‌ها می‌تواند به ارتقای دانش فنی، تبادل تجربه، معرفی فناوری‌های نوین و همچنین گسترش بازارهای هدف کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور همچنین بر لزوم فراهم شدن شرایط برای حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر بسترهای لازم برای مشارکت شرکت‌ها و فعالان خارجی فراهم شود، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صادرات، انتقال فناوری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی بهره بیشتری برد.

به گفته این مسئول صنفی صنعت طیور، حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌های تخصصی علاوه‌بر ایجاد فرصت‌های تجاری، می‌تواند به ارتقای سطح رقابت‌پذیری صنعت داخلی نیز منجر شود.

اسدالله‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید در صنعت مرغداری کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید در صنعت مرغداری کشور ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی است که سالانه حدود ۳ میلیون تن مرغ گرم وارد بازار می‌کند.

وی این میزان ظرفیت را نشان‌دهنده توان بالای تولید در کشور دانست و افزود: صنعت مرغداری ایران از نظر زیرساخت‌های تولیدی و توان تأمین بازار، جایگاه قابل‌توجهی دارد.

این مسئول صنفی با با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی سرانه مصرف گوشت مرغ کشور را کاهش داده است، اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، سرانه مصرف و میزان تقاضا برای مرغ کاهش یافت و این موضوع باعث شد تقاضای بازار به حدود ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی برسد.

به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، این کاهش تقاضا در شرایطی رخ داده که ظرفیت تولید کشور همچنان بالا بوده و همین مسئله ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت مازاد تولید را دوچندان کرده است.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: با توجه به فاصله میان ظرفیت تولید و میزان تقاضای داخلی، بخشی از تولید کشور مازاد بر نیاز بازار داخلی بوده و باید برای صادرات این مازاد، برنامه‌ریزی دقیق و جدی انجام شود.

اسدالله‌نژاد یادآور شد: صادرات، راهکار اصلی برای حفظ تعادل بازار، جلوگیری از انباشت محصول و حمایت از تولیدکنندگان است.

این مسئول صنفی در همین زمینه از موافقت با صادرات ۱۰ هزار تن گوشت مرغ خبر داد و گفت: این مجوز اگرچه گام مثبتی به شمار می‌رود، اما باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا امکان استفاده واقعی از ظرفیت‌های صادراتی کشور فراهم شود و مقطعی نباشد.

وی افزود: در صورتی که روند صادرات با سرعت و انسجام بیشتری پیش برود، می‌توان هم از تولیدکنندگان حمایت کرد و هم بازار داخلی را از نوسانات ناشی از مازاد عرضه مصون نگه داشت.

اسدالله‌نژاد همچنین عنوان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است نگاه سیاست‌گذاران و متولیان امر به صنعت مرغداری، نگاهی توسعه‌محور و صادرات‌گرا باشد زیرا صنعت مرغداری فقط یک بخش تولیدی نیست، بلکه یکی از ارکان مهم امنیت غذایی کشور بوده و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی کشور در پایان با تأکید دوباره بر اهمیت نمایشگاه‌های تخصصی اظهار کرد: این رویدادها می‌توانند به نقطه اتصال تولید، تجارت، فناوری و صادرات تبدیل شوند و اگر به‌صورت منظم و با حضور مؤثر بازیگران داخلی و خارجی برگزار شوند، نقش مهمی در شکوفایی صنعت دام و طیور کشور خواهد داشت.