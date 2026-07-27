  1. استانها
  2. تهران
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

۲ توزیع‌کننده مواد مخدر با ۱۲۷ کیلوگرم تریاک در ملارد دستگیر شدند

۲ توزیع‌کننده مواد مخدر با ۱۲۷ کیلوگرم تریاک در ملارد دستگیر شدند

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری دو توزیع‌کننده مواد مخدر و کشف ۱۲۷ کیلوگرم تریاک در جریان عملیات مشترک پلیس در شهرک طلائیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو توزیع‌کننده مواد مخدر و کشف ۱۲۷ کیلوگرم تریاک در شهرستان ملارد خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی ملارد است، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت عوامل توزیع مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

نورمحمدی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملارد با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، غرب استان تهران و شهرستان فردیس، محل فعالیت متهمان را در شهرک طلائیه شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در قالب چهار تیم عملیاتی، دو متهم را دستگیر و در بازرسی از محل، ۱۲۷ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6900447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها