نواب: جهالت ریشه اصلی اختلافات جوامع بشری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، در همایش اربعین و همگرایی اسلامی که در کربلای معلی برگزار شد با تاکید بر نقش بیبدیل نهضت حسینی در ایجاد وحدت میان امت اسلامی و آحاد بشریت، حرکت حضرت سیدالشهدا (ع) را چراغ راهی برای همگرایی، جهلزدایی و مقابله با تفرقهافکنی دشمنان دانست.
وی با بیان اینکه همه انسانها در این ایام در گرد شمع وجود حضرت سیدالشهدا (ع) جمع میشوند، گفت: امیدواریم در روز قیامت، شفاعت این امام همام، اهلبیت(ع) و اجداد طاهرینشان نصیب همه شود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت یاد و خاطره سیدالشهدا انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی شهید سیدعلی خامنهای را گرامی داشت و با اشاره به فرازی از زیارت اربعین تصریح کرد: حضرت امام حسین (ع) خون قلب و تمام وجود خویش را در راه اقامه دین خدا بذل کرد تا بندگان را از جهالت و حیرت ضلالت نجات بخشد. ریشه اصلی تمام اختلافات و افتراقها در جامعه، جهالت و نادانی است؛ چنانکه امام راحل (ره) نیز فرمودند اگر همه انبیا در یکجا جمع شوند هرگز با هم اختلافی نخواهند داشت، چرا که دانش و هدف مشترک دارند.
نواب با تاکید بر اینکه همگرایی در جامعه از حقمداری و تعهد به آموزههای دینی سرچشمه میگیرد، اظهار داشت: اگر همه بر محور حق گردهم آیند و احترام به آبرو، مال و جان دیگران حفظ شود، وحدت محقق خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به سه عامل ایجاد محبت و همگرایی در روایات اسلامی همچون بذل سلام، بذل علم و بذل مال در سفر، گفت: کمترین مرتبه بذل، بذل سلام به همه انسانهاست که باب آغاز کلام است. دومین مرتبه، بذل دانش به فراگیرندگان است و سومین مورد، بذل مال و گرهگشایی از در راه ماندگان در سفر است که بر اساس روایات اهلبیت (ع)، سبب جلب محبت و همدلی در جامعه میشود.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه بذل مال باید منطقی و با رعایت حدود باشد، افرود: اما آنجا که پای حفظ دین در میان است، انسان باید حتی از جان خود نیز بگذرد؛ همانگونه که امام حسین (ع) جان مبارکشان را فدای دین کردند.
حجتالاسلام و المسلمین نواب، راهپیمایی عظیم اربعین را تجلی عینی همگرایی ادیان و مذاهب برشمرد و خاطرنشان کرد: در مکتب و زیارت اربعین حسینی، نهتنها پیروان اهلبیت (ع) و مذاهب چهارگانه اهلسنت، بلکه پیروان سایر ادیان از جمله مسیحیان، ارامنه، زرتشتیان و هندوها نیز حضور مییابند. این حقیقت نشان میدهد که حرکت حضرت سیدالشهدا (ع) فرامذهبی و وحدتبخش است و تمامی آزادگان و جوانمردان جهان در برابر ایثار و فداکاری ایشان سر تعظیم فرود میآورند.همایش اربعین و همگرایی اسلامی از مجموعه نشست های علمی پژوهشی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین است که در کربلای معلی و نجف اشرف برگزار می شود.
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