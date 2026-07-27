به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فروش «داستان اسباببازی ۵» دیزنی و پیکسار که درباره بچههایی است که ترجیح میدهند با فنآوری به جای عروسک بازی کنند، از مرز یک میلیارد دلار در سطح جهانی گذشت تا عنوان پرفروشترین فیلم سال را از آن خود کند.
این فیلم تاکنون ۴۴۸ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۵۷۳ میلیون دلار در سطح بینالمللی فروخته و مجموع فروش جهانی آن به ۱.۰۲۲ میلیارد دلار رسیده است.
این سومین فیلم سال است که از این مرز فروش عبور میکند و پیش از آن «فیلم سوپر ماریو گلکسی» با فروش ۱.۰۰۱ میلیارد دلار و «مایکل» با فروش ۱.۰۰۱ میلیارد دلار، از این مرز عبور کرده بودند.
در همین حال «اودیسه» تنها پس از اکران در ۲ آخر هفته به فروش ۶۳۹.۶ میلیون دلاری دست یافته و پیشبینی میشود به زودی چهارمین فیلمی شود که به فروش یک میلیارد دلاری دست مییابد. این در حالی است که اکران «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» که دنباله فیلم موفق «راهی به خانه نیست» ۲۰۲۱ است، برای ۳۱ جولای در نظر گرفته شده است.
به نظر میرسد از زمانی که پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ گیشه سینماها را سوزاند، امسال بیشترین فیلمهای پرفروش از مرز یک میلیارد دلار فراتر بروند.
سال ۲۰۱۹ شاهد عبور ۹ فیلم از این مرز بودیم که «انتقامجویان: پایان بازی»، «شیر شاه»، «علاءالدین»، «جوکر»، «مرد عنکبوتی: دور از خانه» و «کاپیتان مارول» از جمله آنها بودند. سال بعد که تعطیلی سینماها به دلیل کووید رخ داد، هیچ فیلمی از مرز یک میلیارد دلار عبور نکرد. سال ۲۰۲۱ فقط یک فیلم یعنی «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست»، سال ۲۰۲۲ سه فیلم شامل «آواتار: راه آب»، «تاپ گان: ماوریک» و «سلطه دنیای ژوراسیک»، سال ۲۰۲۳ دو فیلم شامل «باربی» و «فیلم برادران سوپر ماریو»، سال ۲۰۲۴ سه فیلم شامل «درون بیرون ۲»، «ددپول و ولورین» و «موآنا ۲» و سال ۲۰۲۵ سه فیلم شامل «زوتوپیا ۲»، «آواتار: آتش و خاکستر» و «لیلو و استیچ» از این مرز گذشتند.
با ادامه فروش فیلم پنجم از «داستان اسباب بازی» در روزهای آینده، این فیلم از فروش «داستان اسباببازی ۴» در سال ۲۰۱۹ که ۱.۰۷ میلیارد دلار فروخته بود فراتر خواهد رفت و عنوان پرفروشترین قسمت این مجموعه محبوب را از آن خود خواهد کرد. این سومین دنباله «داستان اسباببازی» است که از مرز یک میلیارد دلار عبور میکند و پیش از آن «داستان اسباببازی ۳» در سال ۲۰۱۰ با فروش۱.۰۶ میلیارد دلار از این مرز گذشته بود.
پنجمین قسمت این انیمیشن به کارگردانی اندرو استانتون، چهره پیشکسوت پیکسار، داستان وودی (تام هنکس)، باز لایتیر (تیم آلن)، جسی (جون کیوسک) و گروه اسباببازیها را در حالی دنبال میکند که صاحب آنها، بانی، به یک تبلت هوشمند کودکانه به نام لیلیپد، معتاد میشود.
«داستان اسباببازی ۵» اواسط ژوئن کارش را با افتتاحیه ۱۶۰ میلیون دلاری شروع کرد و بزرگترین افتتاحیه سال و همچنین بهترین افتتاحیه این مجموعه را رقم زد. با نقدهای درخشان، تبلیغات دهان به دهان و محبوبیت این مجموعه ۳۱ ساله، «داستان اسباببازی ۵» در طول فصل شلوغ تابستان، انتخاب خانوادگی باقی ماند. البته تیلور سویفت که با خبر ازدواجش یکی از پرسروصداترین چهرههای تابستان بود هم آهنگ «من میشناختم، من تو را میشناختم» را برای موسیقی متن نوشته است.
در بحبوحه موفقیت چشمگیر «داستان اسباببازی ۵»، استودیو انیمیشن پیکسار هفته پیش با تعدیل نیرو مواجه شد چون دنبالههای انیمیشن خوب میفروشند، اما فیلمهای جدید چندان موفق نیستند. پیکسار در بهار امسال «هاپرز» را اکران کرد که درباره دانشآموزی حیواندوست بود که ذهن خود را به یک سگ آبی رباتیک منتقل میکند تا بتواند با سایر موجودات صحبت کند. این فیلم چندان موفق ظاهر نشد.
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