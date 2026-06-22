به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «داستان اسباببازی ۵» با فروش ۱۶۰ میلیون دلاری از نمایش در ۴۴۲۵ سینما در آمریکای شمالی، پیروز گیشه سینماها شد و بالاتر از آنچه انتظار می رفت ظاهر شد. این انیمیشن بزرگترین افتتاحیه داخلی سال را از آن خود کرد و حتی «فیلم سوپر ماریو گلکسی» یونیورسال را که ۱۳۱.۷ میلیون دلار فروخته بود، جا گذاشت.
این انیمیشن که دنباله داستان محبوب وودی و باز است، بدون در نظر گرفتن تورم، حالا بزرگترین افتتاحیه از این مجموعه دیزنی و پیکسار هم شده و رکورد «داستان اسباببازی ۴» در سال ۲۰۱۹ را که ۱۲۰ میلیون دلار در ۳ روز اول اکرانش فروخته بود، شکست. این انیمیشن در عین حال دومین افتتاحیه بزرگ انیمیشن در تاریخ را به خود اختصاص داد و پس از «شگفتانگیزان ۲» در سال ۲۰۱۸ قرار گرفت که با فروش ۱۸۲.۷ میلیون دلار صدرنشین است.
«داستان اسباببازی» در سطح بینالمللی هم ۱۵۲ میلیون دلار از افتتاحیه خود به دست آورد و در جمع فروش جهانی شگفتانگیز ۳۱۲ میلیون دلاری را به نام خود ثبت کرد. این فیلم با بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری، بدون احتساب هزینههای بازاریابی جهانی، ساخته شده است.
«داستان اسباببازی ۵» نقدهای عالی (۹۴ درصد در راتن تومیتوز از منتقدان) و کسب نمره A از تماشاگران در نظرسنجیهای سینمااسکور به دست آورده تا بتواند انتخاب اصلی خانوادهها باقی بماند.
پنجمین قسمت این انیمیشن را اندرو استانتون کارگردان پیشکسوت پیکسار، کارگردانی کرده و داستان وودی (تام هنکس)، باز لایتیر (تیم آلن)، جسی (جوآن کیوسک) و گروه اسباببازیهایی را دنبال میکند که صاحب آنها، بانی، به گجت مورد علاقه جدیدش، یک تبلت هوشمند کودکانه به نام لیلیپد، معتاد شده است. تیلور سویفت آهنگ جدیدی با نام «میدانستم، تو را میشناختم» برای موسیقی متن این فیلم نوشته است.
اگرچه انیمیشنهای اورجینال در سالهای اخیر چندان موفق نبودهاند، اما دنبالهها همچنان در گیشه خوب میفروشند و دنبالههای «درون و بیرون ۲» دیزنی در سال ۲۰۲۴ و «زوتوپیا ۲» در سال ۲۰۲۵، به ترتیب با ۱.۶ میلیارد دلار و ۱.۸ میلیارد دلار به کار خود پایان دادند. اگر این فیلمها ملاک فروش باشند باید نتیجه گرفت «داستان اسباببازی ۵» احتمالاً پرفروشترین فیلم این مجموعه خواهد شد و از فیلم چهارم که با ۱.۰۷ میلیارد دلار در این مجموعه پیشتاز است هم جلو خواهد زد.
موفقیت این انیمیشن موجب شد تا فیلم علمی تخیلی «روز افشاگری» استیون اسپیلبرگ با ۱۷ میلیون دلار فروش از ۳۸۲۴ سینما، افت شدید ۶۲ درصدی را تجربه کند و به جایگاه دوم بسنده کند. این افت نشان میدهد که این فیلم فراتر از جمعیت اصلی مردان مسنتر که با سینمای اسپیلبرگ بزرگ شدهاند، موفق نبود.
در همین حال، نسلهای جوانتر به سمت آثار فیلمسازان نسل Z مانند «وسواس» کاری بارکر و «اتاقهای پشتی» کین پارسونز جذب شدهاند.
به نظر میرسد تابستان امسال به مدد فیلمهای پرفروش و نمایش قسمتهای جدید از فرنچایزهای معتبر، بزرگترین فصل پس از کووید باشد و برای اولین بار پس از وقتی که کرونا تجارت سینما را به هم ریخت، به ۴ میلیارد دلار برسد.
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