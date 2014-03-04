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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۱۴

«یخ زده» به باشگاه یک میلیارد دلاری‌ها پیوست

«یخ زده» به باشگاه یک میلیارد دلاری‌ها پیوست

انیمیشن «یخ زده» ساخته کمپانی دیسنی که توانست اسکار بهترین انیمیشن را دیروز از آن خود کند، از مرز فروش یک میلیارد دلار گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، با اعلام آمار فروش این انیمیشن در بازار جهانی تا پایان هفته، این نتیجه به دست آمد و این انیمیشن را به دومین محصول همکاری مشترک دیسنی/پیکسار با چنین موفقیتی بدل کرد. پیش از «یخ زده» انیمیشن «داستان اسباب بازی 3» موفق به کسب چنین نتیجه ای شده بود.

«یخ زده» آخر هفته را با فروش 388 میلیون و 700 هزار دلار در آمریکا به پایان برد و در بازار جهانی نیز 611 میلیون و 500 هزار دلار فروش را ثبت کرد تا از مرز یک میلیارد دلار گذشته باشد.

این انیمیشن سه بعدی در تاریخ سینما هجدهمین فیلمی است که از این مرز فراتر می رود. در این میان هفت عنوان از باشگاه یک میلیاردی ها از محصولات دیسنی هستند که شامل «انتقام‌جویان»، «مرد آهنی 3» و نیز دو قسمت از «دزدان دریایی کاراییب» می شود. «آلیس در سرزمین عجایب» و «داستان اسباب بازی 3» دیگر یک میلیاردی های دیسنی بودند.

«یخ زده» اولین انیمیشن غیراقتباسی است که چنین موفقیتی را کسب می کند. پس از ساخته شدن این انیمیشن و موفقیت آن، کتاب های آن برای سنین مختلف کودکان منتشر شد.

در این فیلم کریستن بل، جاش گاد، ایندیا منزل و جاناتان گراف صداپیشگی کرده اند. این انیمیشن به کارگردانی کریس باک و جنیفر لی ساخته شده است. کریس باک پیش از این «تارزان» را ساخته بود. داستان این انیمیشن درباره سفر آنا و کریستوف است. آنها در سفر شرایط آب و هوایی سختی را تجربه می کنند  و با یک آدم‌ برفی به نام اولاف آشنا می‌شوند.

کد مطلب 2247903

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