راهنمای خرید کولر گازی یونیوا؛ بررسی مصرف برق، ظرفیت و قیمت در سال۱۴۰۵

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای این‌که در خرید خود بهترین انتخاب را داشته باشید، فقط نگاه کردن به قیمت کولر گازی یونیوا کافی نیست! برای مثال، مدلی که برای یک آپارتمان ۵۰ متری مناسب است، قطعا عملکرد خوبی در فضای بزرگ‌تر نخواهد داشت و حتی ممکن است باعث افزایش مصرف برق و استهلاک دستگاه هم شود. از طرف دیگر، تفاوت بین مدل‌های اینورتر و معمولی، نوع کمپرسور، ظرفیت سرمایشی و امکانات جانبی، همگی می‌توانند بر قیمت خرید کولر گازی و هزینه‌هایی که در بلندمدت به همراه دارد، تاثیر داشته باشند. در ادامه، مهم‌ترین معیارهایی را بررسی می‌کنیم که قبل از انتخاب باید بدانید؛ از نحوه انتخاب ظرفیت متناسب با متراژ محیط و بررسی میزان مصرف برق گرفته تا مقایسه بازه قیمتی مدل‌های مختلف یونیوا در سال ۱۴۰۵.

نکات کلیدی برای خرید کولر گازی یونیوا؛ چطور بهترین انتخاب را داشته باشیم؟

زمانی خرید کولر گازی یا حتی داکت اسپلیت یونیوا، نتیجه مورد نظر شما را به همراه خواهد داشت که براساس تحلیل دقیق محیط و شناخت مشخصات فنی دستگاه انجام شود؛ نه فقط براساس ظاهر و قیمت! کولر گازی‌های این برند به‌دلیل برخورداری از استانداردهای اروپا و قیمت رقابتی که در بازار ایران دارند، یکی از گزینه‌های اقتصادی و باکیفیت در بین کولرهای میان‌رده هستند؛ بااین‌حال، انتخاب کولر گازی مناسب نیازمند توجه به نکات مهمی است که عبارت‌اند از:

انتخاب ظرفیت متناسب با متراژ

اگر ظرفیت دستگاه با متراژ محیط هماهنگ نباشد، حتی بهترین کولر گازی یونیوا هم نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد. ظرفیت کمتر از نیاز، باعث کارکرد مداوم کمپرسور و افزایش مصرف برق می‌شود و ظرفیت بیش از حد نیز هزینه خرید و مصرف انرژی را افزایش می‌دهد. در کل، ظرفیت ۱۲۰۰۰ برای فضاهای تا ۳۰ متر، ۱۸۰۰۰ برای ۳۰ تا ۵۰ متر، ۲۴۰۰۰ برای ۵۰ تا ۷۰ متر و ظرفیت‌های ۳۰۰۰۰ و ۳۶۰۰۰ برای سالن‌های بزرگ‌تر مناسب هستند. برای محیط‌های تجاری، اداری یا فضاهای بزرگ‌تر هم داکت اسپلیت یونیوا یا مدل‌های ایستاده ۴۸۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ این برند می‌توانند انتخابی کارآمدتر و اقتصادی‌تر باشند.

انتخاب نوع تکنولوژی (اینورتر یا معمولی)

در بین مدل‌های مختلف کولر گازی یونیوا، برخی از این کولرها به تکنولوژی اینورتر مجهز هستند که از نظر مصرف برق، با مدل‌های معمولی تفاوت دارند. مدل‌های اینورتر، مثل سری‌های پلاتینیوم، پریمیوم و برخی مدل‌های الگانت، با تغییر دور کمپرسور، به‌جای خاموش روشن شدن‌های مکرر، تا ۴۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کرده و نوسان دمایی را به حداقل می‌رسانند.

مدل‌های معمولی کولر گازی‌های این برند، مثل سری گلدن MD-۱، قیمت پایین‌تری دارند؛ اما مصرف برق آن‌ها بالاتر است و برای استفاده کوتاه‌مدت یا کسانی که نمی‌خواهند خیلی هزینه کنند، پیشنهاد می‌شوند.

بررسی سری‌های مختلف کولر گازی یونیوا

کولر گازی یونیوا در سری‌های متنوعی تولید شده تا نیاز کاربران با شرایط آب‌وهوایی و بودجه‌های مختلف را پوشش دهد. سری گلدن به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مدل‌ها، در نسخه‌های معمولی و اینورتر عرضه شده و همچنان محبوبیت بالایی دارد.

سری الگانت با طراحی ظاهری متفاوت، کمپرسور هیتاچی و مقاومت بالاتر در برابر خوردگی، انتخابی مناسب برای استفاده طولانی‌مدت است. جدیدترین نسل یعنی سری پلاتینیوم هم با طراحی مدرن، فناوری اینورتر و عملکرد مناسب در مناطق گرمسیری، یکی از پیشرفته‌ترین مدل‌های این برند است.

انتخاب کولر گازی براساس شرایط آب‌وهوایی مختلف

شرایط اقلیمی منطقه، یکی از عوامل مهم در انتخاب کولر گازی یونیوا است؛ چون که نوع کمپرسور تاثیر مستقیمی بر قدرت خنک‌کنندگی و مصرف انرژی دستگاه دارد. در مناطق معتدل و مرطوب، مدل‌های مجهز به کمپرسور روتاری به‌دلیل صدای کم و مصرف بهینه، برای خرید مناسب‌ترند؛ اما در شهرهای گرمسیر جنوب کشور باید سراغ مدل‌های مجهز به کمپرسور T۳ یا پیستونی رفت که توانایی کارکرد در دماهای بالا تا حدود ۶۰ درجه سانتی‌گراد را دارند.

جدول مصرف برق کولر گازی یونیوا براساس ظرفیت‌های مختلف

مصرف برق کولر گازی‌های این برند چقدر است؟ واقعیت این است که میزان مصرف برق و توان سرمایشی این کولرها به‌طور مستقیم با ظرفیت دستگاه در ارتباط است. با توجه به مدل‌های متنوع کولر گازی‌های یونیوا در ظرفیت‌های مختلف، جدول زیر می‌تواند راهنمای خوبی برای انتخاب بهترین، مناسب‌ترین و کم‌مصرف‌ترین دستگاه باشد:

ظرفیت (BTU) توان مصرفی تقریبی (وات) متراژ پیشنهادی (متر مربع) فضای مناسب جهت نصب ۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ وات ۱۲ تا ۳۰ متر اتاق خواب و دفتر کوچک ۱۸۰۰۰ ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ وات ۱۸ تا ۵۰ متر اتاق‌های بزرگ و سالن کوچک ۲۴۰۰۰ ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ وات ۲۸ تا ۷۰ متر آپارتمان و سالن متوسط ۳۰۰۰۰ ۲۴۰۰ تا ۲۸۰۰ وات ۴۰ تا ۱۱۰ متر سالن بزرگ و فروشگاه ۳۶۰۰۰ ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ وات بالای ۱۱۰ متر تالارها و فضاهای تجاری

نکته مهم اینجاست که انتخاب ظرفیت غیراستاندارد، بدون شک باعث افزایش مصرف برق دستگاه خواهد شد؛ چرا که اگر قدرت دستگاه ضعیف‌تر از متراژ محیط باشد، کولر مدام با حداکثر قدرت کار می‌کند و اگر قوی‌تر باشد، سنسورها دچار خطا شده و فرمان قطع و وصل مکرر صادر می‌کنند.

لیست قیمت کولر گازی یونیوا در سال ۱۴۰۵

قیمت کولر گازی‌های یونیوا به‌دلیل وارداتی‌بودن قطعات، تغییرات نرخ ارز و تفاوت در مشخصات فنی مدل‌ها، ثابت نیست. این برند در بازار ایران به‌عنوان محصولی اقتصادی تا میان‌رده شناخته می‌شود که در کنار قیمت مناسب، امکانات و عملکرد خوبی هم دارد. عواملی همچون فناوری اینورتر، نوع کمپرسور (به‌خصوص مدل‌های T۳)، امکاناتی مثل WiFi و تفاوت نسل‌های تولید، نقش مهمی در تعیین قیمت نهایی این کولرها دارند.

در کل، حدود قیمت کولر گازی یونیوا با ظرفیت‌های مختلف، به صورت زیر است:

۱۲۰۰۰ BTU: از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان

۱۸۰۰۰ BTU: از ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان

۲۴۰۰۰ BTU: از ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان

۳۰۰۰۰ BTU: از ۳۸ تا ۴۸ میلیون تومان

برای خرید مطمئن و اطمینان از اصالت دستگاه، بهتر است به نمایندگی یونیوا معتبر مراجعه کنید تا از دریافت گارانتی واقعی و خدمات پس از فروش مناسب این محصولات بهره‌مند شوید.

انتخاب بهترین کولر گازی با نمایندگی یونیوا در ایران

انتخاب کولر گازی یونیوا زمانی نتیجه بهتری دارد که مشخصات فنی دستگاه با نیاز واقعی شما هماهنگ باشد. ظرفیت نامناسب، انتخاب کمپرسور بدون توجه به آب‌وهوا یا تمرکز فقط بر قیمت اولیه دستگاه، می‌تواند روی میزان مصرف برق و عملکرد آن تاثیر بگذارد. برای این‌که خرید خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهید، مراجعه به نمایندگی معتبر این برند در ایران را فراموش نکنید! نمایندگی یونیوا این امکان را برای همه مشتریان فراهم کرده است تا علاوه‌بر دسترسی به مدل‌های متنوع و اصل، از مشاوره‌های تخصصی برای انتخاب دستگاه متناسب با فضای مورد نظر و شرایط استفاده مختلف، بهره‌مند شوند.

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