حمایت از معادن کوچک و روستایی اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجیفرد در نشست مشترک با فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) و جمعی از فرماندهان سپاه استان همدان بر ضرورت بهرهبرداری هدفمند و بهینه از ظرفیتهای گردشگری، معدنی و صنعتی همدان تاکید کرد و گفت: استان همدان از ظرفیتهای کمنظیر و ارزشمندی برخوردار است که استفاده اصولی از آنها میتواند چهره اقتصادی منطقه را متحول کند.
وی با بیان اینکه رویکرد ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بر توسعه معدنی با تمرکز بر مناطق روستایی است، اظهار کرد: حمایت از معادن کوچک و روستایی، یکی از اولویتهای مهم این ادارهکل به شمار میرود و تلاش میکنیم با تقویت این بخش، بسترهای ماندگاری جمعیت، اشتغالزایی و رونق اقتصادی در روستاها فراهم شود.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در مسیر کریدور غرب کشور و عبور سالانه ۶ میلیون زائر اربعین حسینی از همدان، تصریح کرد: این حجم از تردد زائران اربعین فرصت ارزشمندی برای رونق گردشگری مذهبی و تجاری استان به شمار میرود و برنامهریزی لازم برای بهرهبرداری از این ظرفیت در دستور کار قرار گرفته است.
مروجیفرد افزود: در همین راستا برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم تولیدات شاخص استان، از جمله سفال لالجین، پوشاک و دیگر محصولات شناختهشده همدان برای زائران، از برنامههای پیشبینیشده است که میتواند تاثیر مستقیم و قابل توجهی در افزایش گردش مالی و توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
وی در ادامه به ظرفیتهای معدنی همدان اشاره کرد و گفت: جذب سرمایهگذاران توانمند اولویت اصلی ما در حوزه معدن است تا با جلوگیری از خامفروشی، زمینه ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش در این بخش فراهم شود و منافع این منابع خدادادی بهصورت مستقیم نصیب مردم استان شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان همچنین با استقبال از پیشنهاد سپاه استان برای عارضهیابی بخش تولید، خاطرنشان کرد: همافزایی با مجموعه سپاه، میتواند مسیر رفع بروکراسیهای زائد، تسهیلگری در امور تولید و حمایت موثرتر از فعالان اقتصادی را هموارتر کند و این وحدت رویه، نویدبخش آیندهای روشن برای صنعت و معدن استان همدان خواهد بود.
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