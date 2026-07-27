مدیرکل صمت: امسال ۱۷ گواهی کشف معدنی در اصفهان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق کرمی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، هفت فقره پروانه اکتشاف صادر، ۲۹ فقره پروانه بهره‌برداری صادر و تمدید و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی پهنه‌های استان نیز پیگیری شده است.

وی افزود: ۲۱ میلیون و ۹۷ هزار و ۴۴۷ تن ذخیره معدنی جدید کشف و ثبت شده که گامی مهم در توسعه بخش معدن استان به شمار می‌رود.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، حجم سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری ۱۳۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال بوده و این اقدامات زمینه اشتغال مستقیم ۱۹۵ نفر را فراهم کرده است.

کرمی با بیان اینکه ظرفیت اسمی استخراج معادن استان سالانه ۵۰ میلیون تن بوده اما استخراج واقعی حدود ۳۰ میلیون تن است، خاطرنشان کرد: بیش از ۹ هزار نفر به‌طور مستقیم در معادن اصفهان مشغول به کار هستند و به ازای هر شغل مستقیم، ۱۰ تا ۱۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. انواع مواد معدنی از جمله طلا، سرب، روی، آهن، مس، باریت و بنتونیت در این استان وجود دارد.

وی مهمترین برنامه بخش معدن را فعال‌سازی همه معادن راکد و واگذاری آن‌ها از طریق مزایده عمومی به سرمایه‌گذاران اعلام کرد و در ادامه با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در سال گذشته ۱۶۹ مجوز معدنی صادر شد که شامل ۴۲ پروانه اکتشاف، ۳۷ گواهی کشف و ۹۰ پروانه بهره‌برداری جدید و تمدیدی بود.

به گفته مدیرکل صمت استان اصفهان، سرمایه‌گذاری این پروانه‌ها در بخش اکتشاف و گواهی کشف یک‌هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال و در بخش بهره‌برداری پنج‌هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال برآورد شده و زمینه اشتغال ۵۸۰ نفر را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر جایگاه مناسب اصفهان در بخش معدن کشور افزود: این استان از نظر تعداد معادن فعال رتبه نخست، تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری رتبه دوم، میزان ذخیره قطعی رتبه سوم و میزان استخراج اسمی رتبه پنجم کشور را دارد. حدود ۵۰ درصد معادن استان در حوزه تولید سنگ‌های تزیینی از جمله گرانیت، مرمریت و تراورتن فعالیت می‌کنند.

کرمی همچنین از صدور ۸۴ مجوز برداشت معادن، طرح‌های عمرانی، شن و ماسه رودخانه‌ای و خاک تونان به میزان سه میلیون و ۲۹۲ هزار تن در این مدت خبر داد.

به گزارش مهر، استان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی، حدود ۸۴۰ معدن فعال و سهم ۱۱ درصدی در صنعت کشور، به‌عنوان صنعتی‌ترین استان ایران شناخته می‌شود.