به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری اظهار داشت: پروژه بزرگ حکیم تعاون اصلاح بسیار جدی در روندهای ترافیکی شمال غرب تهران انجام داد، در شهر آفتاب هم تقاطع شبدری افتتاح شد که که این‌ها پروژه‌های بزرگی هستند، سر جمع ۳۵۰۰ میلیارد ارزش این هفت پروژه است که در شرایط جنگی انجام شد.

وی با اشاره به اشکالاتی در موضوع واردات راندهای واگن های مترو از کشور چین ایجاد شده بود گفت که در حال حاضر مسیر در حال بازشدن است تا این روند ادامه یابد.

محمدخانی اظهار داشت: با کمک وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و همکاری طرف چینی در نهادهای آینده سری اول رام ها وارد کشور خواهد شد. واردات زمینی یکی از مباحث بود و امیدواریم با سریعترین روش ممکن این اتفاق بیافتد.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: موضوع توسعه آرامستان ها به تصویب رسید همچنین طرح بزرگ و مفصل تحول گلزار شهدا که دو سه فاز آن انجام شده است در اولویت قرار گرفته است. یکی از اولویت‌های جدی شهرداری مباحث توسعه ای سازمان بهشت زهرا اختصاص یافته است.

تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه است

وی افزود: در فرایند فعلی سازمان بهشت زهرا (س) و موقعیت کنونی هیچ مشکلی وجود ندارد و تکمیل ظرفیت، شایعاتی است که هرچند وقت یکبار تکرار می شود.

وی ادامه داد: پرسنل بهشت زهرا (س) یک فعالیت انسانی و جهادی را در ایام جنگ انجام دادند و به رغم مشکلات موجود، امور تدفین بیش از هزار و ۲۰۰ شهید شهر تهران را در معراج شهدا به عنوان یک مجموعه جدید انجام دادند و به خانواده شهدا خدمت رسانی کردند.

واکنش به تراکم فروشی شهرداری برای تأمین هزینه‌های جنگ

وی ادامه داد: اظهارات رسمی و صریح وزارت راه درباره تراکم فروشی شهرداری برای تأمین مخارج جنگ را ندیده‌ام و این موضوع را نیز رد می‌کنم.

محمدخانی گفت: شهرداری تهران این موضوع را به صورت داوطلبانه انجام داد و از طرف مدیران وزارت راه همکاری بسیار خوبی را تجربه کردیم، بارها اعلام شده ایده ابتکاری که شهردار تهران در جلسه هیات دولت مطرح کرد معنی تراکم فروشی ندارد و استفاده از ظرفیت‌های شهر تهران برای حل مشکلات شهروندان است و مورد تصویب دولت قرار گرفته است و سپس به همه کلان شهرها ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: اگر این موضوع اشکالی دارد چرا به سایر شهرها ابلاغ شد؟ تجربه ما این است که بابت این اقدامات از شهرداری تشکر هم شده است.

توسعه دوچرخه عمومی بدون زیرساخت ممکن نیست

محمدخانی درباره راه اندازی مجدد دوچرخه های اشتراکی گفت: عمیقأ فکر می‌کنیم مسئله توسعه حمل و نقل دوچرخه به عنوان مد حمل و نقل پاک عرضه دوچرخه در خیابان‌های شهر نیست زیرا تجارب شکست خورده در این خصوص وجود دارد.

وی اظهار داشت: دلیل این شکست فراهم نبودن بستر و زیرساخت و مسیر دوچرخه است، بسیاری از گذرگاهها مناسب دوچرخه نیست به همین دلیل به صورت واقعی ۴۷ کلیومتر مسیر دوچرخه در منطقه دو شهر تهران احداث شد و با برنامه که داریم این ۴۷ کیلومتر به ۱۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

تفاهم با نیروی انتظامی برای جانمایی کلانتری‌ها ذیل طرح تفصیلی

وی عنوان کرد: راهکار کارشناسی و عالمانه بر مبنای داده های شهرسازی برای این کار وجود دارد و یک تفاهم با فرماندهی انتظامی در ذیل طرح تفصیلی نیز انجام شد و ظرفیت های جدیدی در طرح جامع در طرح زیرسطحی شهر تهران صورت گرفت تا جانمایی و بازنمایی جدیدی برای این کلانتری ها داشته باشیم که البته طراحی از طرف نیروی انتظامی است و شهرداری‌ نیز مثل همیشه کمک خواهد کرد.

وی گفت: درباره کلانتری سوال شما نیز باید ببینیم این موضوعی که مطرح شد آیا اصلا کلانتری است و اگر کلانتری است آیا از مصوبات گذشته است یا بر اساس طراحی جدید در حال انجام است.

در راستای ارتقای ایمنی ساختمان‌ها مسیر ساخت و ساز اصولی تر و واقعی تر شد

سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با وضعیت ایمنی ساختمان های پایتخت در برابر بحران، گفت: یکی از رویکردهای مهم معاونت شهرسازی شهرداری تهران ایمنی ساختمان ها بوده است. در این بخش در تلاش هستیم که مسیر ساخت و ساز اصولی تر و واقعی تر طی شود. تلاش بسیار زیادی صورت گرفته که در مواجهه با دولت ها در این پنج سال بتوانیم طرح های تشویقی در نظر بگیریم و دولت را به نوسازی بافت فرسوده ترغیب کنیم.

وی افزود: بهتر است بودجه های دولتی به سمت داخل کلانشهرها و بافت فرسوده آنها سوق داده شود. تلاش ما ترغیب بازیگران اصلی به نوسازی بافت فرسوده بود. از طرفی دیگر پیش بینی بسته های مشوق برای ترغیب سازندگان را دنبال کردیم و به جای اینکه چند پلاک را در طول چند سال ایمن سازی کنیم، نوسازی محلات دنبال شد. نفرآباد، کن و ده ونک در طول این چند سال مراحل جدی نوسازی را طی کردند و یا عملیات نوسازی در آن در حال آغاز یا انجام است. رویکرد اصلی ما پیش بینی طرح های موضعی برای حل مسئله در ابعاد گسترده تر است.

پیش بینی مشوق برای نوسازی منازل فرسوده در مرحله نهایی سازی

محمدخانی با بیان اینکه مشوق هایی در معاونت شهرسازی برای نوسازی منازل فرسوده پیش بینی شده است، تصریح کرد: به محض نهایی شدن این مشوق ها اطلاع رسانی لازم از سوی معاونت شهرسازی شهرداری تهران انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص زباله سوز آرادکوه عنوان کرد: شهرداری و شهردار تهران در بسیاری از حوزه ها یک رویکرد ترکیبی را اعمال می کند. در بسیاری از حوزه ها دچار عقب ماندگی های جدی هستیم و لازم است برای شتاب بخشی به اصلاحات و تحول در حل مسائل شهر همه مسیرها را طی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از این موضوعات چندین خط تلاش را طی می کنیم. در مورد موضوع واگن ها همین کار را کردیم؛ هم توجه به اورهال داشتیم و هم حمایت از تولید داخلی و قطار ملی داشتیم که دو رام از آن در حال فعالیت است و همزمان خرید از خارج را هم داشتیم.

بهره‌مندی از دانش داخلی، ظرفیت دانش‌بنیانها و یک شرکت یونانی برای مدیریت بهینه پسماند در تهران

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: در مورد مساله مدیریت پسماند و به خصوص آرادکوه که مشکلاتی را برای مردم جنوب شهر دارد نیز همه مسیرها را طی می کنیم. چندین مجموعه دانش بنیان پیشنهاداتی داشتند که در این زمینه مشارکت کنند و کمک کند که ما استقبال کردیم. در کنار این نکته، نظارت خودمان را بر این موضوع داریم. استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی را نیز دنبال می کنیم. یکی از اقدامات همکاری با یو.ان.دی.پی بود که یک مناقصه بین المللی با آنها و شهرداری برگزار شد.

وی گفت: یک شرکت یونانی برنده این مناقصه شده که این شرکت تجارب ارزشمند متعددی در کلانشهرهای دنیا دارد به طوری که با شهرداری های کلانشهرهای دیگری نیز طرف قرار داد است. در واقع همه مسیرها را با هم طی می کنیم . هم‌زمان شهردار تهران مذاکرات مفصلی را با طرف چینی برای خرید زباله سوز چینی داشته است و به موازات آن یک کار عملی را با یک شرکت دانش بنیان داخلی که طرحی در این زمینه دارد را پیگیر هستیم. در نهایت باید ببینیم کدام یک با توان بیشتر و در زمان کمتر می‌تواند فعالیت کند.

تفاهم با بغداد سومین تفاهم نامه تهران با شهرهای عراق

سخنگوی شهرداری تهران در مورد تفاهم خواهرخواندگی بین تهران و بغداد، تصریح کرد: موضوع تفاهم های خواهرخواندگی از سال ابتدای این دوره مورد توجه قرار گرفت. آمار قابل اتکا و ارزیابی در این زمینه وجود دارد. اولویت اول ما توسعه رویکردهای خواهرخواندگی با شهرهای کشورهای همجوار بود و این سیاست مورد نظر شهردار تهران بود که مورد توجه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: تفاهم با بغداد سومین تفاهم نامه تهران با شهرهای عراق بود و تهران با کربلا و نجف نیز تفاهم خواهرخواندگی منعقد کرده بود. همکاری های اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی بین دو شهر برقرار شده و خرید خدمات و همکاری ها بین دو شهرداری در این تفاهم مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد اقدام زیرساختی مشترک خوبی بین تهران و بغداد شکل خواهد گرفت که به جزئیات آن اشاره نمی کنم تا موضوع در یک مسیر پایدار پیش برود.

محمدخانی در ادامه یادآور شد: در تلاش هستیم که نگاه هایی که در افکار شهرهای جهان به تهران به ویژه در حملات اخیر وجود دارد، بیش از پیش تغییر کند.

بهره‌مندی از مدل داوطلبانه و مردمی برای انجام رویدادهای مختلف در مدیریت شهری

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص سامانه اعزام پاکبانان داوطلب گفت: در ایام جنگ محاسبه ای انجام دادیم که یک سند افتخار برای تهران و ایران است؛ نشان دهنده این بود که در مجموع بیش از ۱۵ هزار نیروی داوطلب در جنگ ۴۰‌روزه داشتیم که با شهرداری تهران همکاری می کردند و در بحث های خدمات شهری، اجتماعی، میادین میوه تره بار، بهشت زهرا و پسماند فعالیت می کردند. برخی از این ها برای یک تا دو هفته به تهران آمدند و برگشتند و حتی برخی ها محل اسکان نداشتند. تلاش کردیم در پویش "با هم می سازیم" بستری فراهم کنیم و اینها را دور هم جمع کنیم و یک بانک اطلاعاتی جامعی در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم در شرایط غیر جنگی هم از این ظرفیت استفاده کنیم.

محمدخانی بیان کرد: درباره رویداد اربعین هم این موضوع در جریان است و بیش از ۱۲۰۰ نفر را در این مدل داوطلبانه درخصوص موضوع پسماند و خدمات شهری اعزام کردیم. این مدل داوطلبانه و مردمی در سال های اخیر راهگشا بوده است و شهرداری فقط زمینه و بستر این مساله را فراهم کرده است.

همکاری شهرداری تهران با دولت برای بهینه سازی مصرف انرژی

محمدخانی در جواب پرسشی درباره برنامه شهرداری برای حل ناترازی انرژی بیان کرد: در موضوع قرارگاه ها، یکی از آنها قرارگاه انرژی است که کارهای مختلفی با همکاری نهادها در حال انجام است. هفته گذشته تفاهمی با معاون رییس جمهور و رییس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منعقد شد. جلسات در مورد موضوعات مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی از اواسط جنگ اخیر شروع شد. طرح مفصل و گسترده ای است که شهرداری می تواند در تعامل با دولت کمک کند. یکی از همکاری های داوطلبانه شهرداری که رییس جمهور بارها از اقدامات شهرداری تشکر کرد نیز در باره موضوع بهینه سازی مصرف انرژی است.