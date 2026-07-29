به گزارش خبرگزاری مهر، صدای عبور قطار از تونل که به گوش می‌رسد، مسافران چند قدم به لبه سکو نزدیک‌تر می‌شوند. قطار که وارد ایستگاه می‌شود، ازدحام جمعیت فرصت سوار شدن را از برخی می‌گیرد و آنها ناچارند چشم به تابلوی زمان‌بندی بدوزند و منتظر قطار بعدی بمانند؛ انتظاری که در برخی خطوط و به‌ویژه در ساعات اوج تردد، گاهی طولانی‌تر از حد معمول می‌شود. هرچند مسئولان مترو تأکید می‌کنند سر فاصله حرکت قطارها مطابق برنامه است، اما برای بسیاری از شهروندان، به‌ویژه در خطوطی که تعداد قطارها کمتر است، چند دقیقه تأخیر یا افزایش فاصله حرکت قطارها به معنای شلوغ‌تر شدن سکوها، پر شدن واگن‌ها و گاهی از دست رفتن نخستین قطار است.

در همین میان، خبرنگار مهر با یکی از بانوان میانسالی که روی سکوی مترو منتظر رسیدن قطار بود، هم‌صحبت شد و از او درباره فاصله زمانی حرکت قطارها پرسید.

این شهروند گفت: همیشه این‌طور نیست، اما بعضی روزها، مخصوصاً در ساعت‌های شلوغ یا وقتی اختلالی پیش می‌آید، فاصله رسیدن قطارها بیشتر می‌شود. همین باعث می‌شود جمعیت روی سکو زیاد شود و وقتی قطار می‌رسد، واگن‌ها کاملاً شلوغ باشند. بعضی وقت‌ها هم نمی‌شود سوار شد و باید منتظر قطار بعدی ماند.

کمبود ناوگان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های متروی تهران در سال‌های اخیر بوده است، موضوعی که باعث شده قرارداد تأمین هزار و ۷۰ واگن از چین به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی تبدیل شود. قراردادی که با وجود آغاز فرآیند اجرایی، طی ماه‌های گذشته با موانع مختلفی روبه‌رو شد و ورود نخستین واگن‌ها را به تعویق انداخت.

حمل ریلی منتفی شد؛ واگن‌ها از مسیر دریا می‌آیند

در روزهای گذشته، علیرضا شیخ‌طاهری، مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران، آخرین وضعیت اجرای این قرارداد را تشریح کرد.

وی با اشاره به روند تأمین واگن‌های مترو از چین اعلام کرد انتقال این واگن‌ها از مسیر ریلی منتفی شده و حمل آنها تنها از طریق مسیر دریایی انجام خواهد شد.

به گفته مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران، در حال حاضر دو رام قطار در چین آماده ارسال هستند و رام‌های بعدی نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. همچنین همزمان با اجرای قرارداد، ساخت ۱۱۳ واگن در داخل کشور نیز دنبال می‌شود تا بخشی از تعهدات با مشارکت صنایع داخلی انجام شود.

شیخ‌طاهری همچنین تأکید کرد که با رفع موانع حمل‌ونقل و مسائل اجرایی، روند انتقال واگن‌ها سرعت خواهد گرفت و نخستین رام‌ها پس از طی تشریفات حمل دریایی وارد کشور خواهند شد.

پیگیری دیپلماتیک برای ورود واگن‌های مترو

در ادامه پیگیری‌ها برای اجرای این قرارداد، چهارم مردادماه ۱۴۰۵ علیرضا زاکانی شهردار تهران، میزبان «زونگ پی‌وو» سفیر جمهوری خلق چین در ایران بود دیداری که بخش مهمی از آن به قرارداد تأمین واگن‌های مترو اختصاص داشت.

شهردار تهران در این دیدار با اشاره به همکاری‌های مشترک ایران و چین، اظهار کرد ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور باید از سطح تفاهم‌نامه‌ها فراتر رفته و به پروژه‌های عملیاتی و نتیجه‌محور تبدیل شود.

زاکانی با بیان اینکه همکاری با شرکت‌های بزرگ چینی بخشی از برنامه راهبردی مدیریت شهری تهران برای نوسازی زیرساخت‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی است، گفت: شهرداری تهران تمامی تعهدات و الزامات داخلی خود را برای اجرای قرارداد انجام داده و امیدواریم با حمایت سفارت جمهوری خلق چین، هرچه سریع‌تر واگن‌های مترو به تهران برسند.

وی قرارداد تأمین واگن‌های مترو، توسعه ناوگان حمل‌ونقل برقی و اجرای پروژه‌های مشترک را از مهم‌ترین محورهای همکاری دو طرف عنوان کرد.

در ادامه این نشست، زونگ پی‌وو، سفیر جمهوری خلق چین در ایران نیز با اشاره به قرارداد واگن‌های مترو اعلام کرد مطالبات و دغدغه‌های شهرداری تهران درباره روند اجرای این قرارداد به پکن منتقل خواهد شد و ابراز امیدواری کرد شرکت‌های چینی هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کنند.

سفیر چین همچنین بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل شهری، مدیریت شهری، سرمایه‌گذاری، فناوری و سایر پروژه‌های مشترک تأکید کرد.در همین نشست، مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران نیز گزارشی از روند همکاری با شرکت‌های چینی و آخرین وضعیت پروژه تأمین واگن‌های مترو ارائه و بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات طرف چینی تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم رایزنی‌ها، رفع موانع موجود و تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک تأکید کردند.

موانع در حال رفع است؛ نخستین رام‌ها در راه تهران

پس از این دیدار، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، نیز در نشست خبری خود آخرین وضعیت این قرارداد را تشریح کرد.

وی با اشاره به قرارداد هزار و ۷۰ واگنی ایران و چین گفت این قرارداد ذیل توافق میان دولت‌های ایران و چین منعقد شده و شهرداری تهران نیز اجرای آن را دنبال می‌کند.

محمدخانی افزود: در ماه‌های اخیر اشکالات و اختلال‌هایی در روند اجرای این قرارداد ایجاد شده بود اما در روزهای اخیر گفت‌وگوها و پیگیری‌های متعددی انجام شده و مسیر اجرای قرارداد در حال هموار شدن است.

وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر علیرضا زاکانی با سفیر چین اظهار کرد بخش مهمی از این نشست به موضوع واردات واگن‌های مترو اختصاص داشت و مذاکرات مفصلی درباره رفع موانع موجود انجام شد.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، با همکاری وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، سایر دستگاه‌های دولتی و همچنین همکاری طرف چینی، شرایط برای ادامه اجرای قرارداد فراهم شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نخستین رام‌های قطار وارد کشور شوند.

محمدخانی درباره موضوع حمل زمینی واگن‌ها نیز گفت این موضوع پیش‌تر به عنوان یکی از گزینه‌های انتقال مطرح بود، اما هدف این است که واگن‌ها از سریع‌ترین مسیر ممکن به کشور منتقل شوند تا هرچه زودتر در خطوط هفت‌گانه متروی تهران مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

خدمات مترو با تمام ظرفیت ادامه دارد

در حالی که ورود واگن‌های جدید از چین به عنوان یکی از راهکارهای افزایش ظرفیت ناوگان متروی تهران دنبال می‌شود، مسئولان شرکت بهره‌برداری مترو تأکید دارند که در حال حاضر نیز خدمات‌رسانی بدون کاهش ظرفیت و مطابق برنامه در حال انجام است.

هادی زند، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی گلایه‌های شهروندان نسبت به فاصله حرکت قطارها گفت: شرایط مترو نسبت به روزهای گذشته هیچ تغییری نکرده و ناوگان با تمام توان و آمادگی کامل در حال خدمات‌رسانی به شهروندان است.

وی با اشاره به برنامه حرکت قطارها در خطوط مختلف افزود: در خطوط یک، دو، سه و چهار، فاصله حرکت قطارها در ساعات اوج تردد بین چهار تا پنج دقیقه است و در ساعاتی که حجم مسافران کاهش پیدا می‌کند، این فاصله به هفت تا ۱۰ دقیقه می‌رسد.

زند ادامه داد: زمانی که در ساعات پایانی شب یا دیگر ساعات غیر اوج، تعداد مسافران کاهش پیدا می‌کند، طبیعتاً قطارها نیز با فاصله بیشتری اعزام می‌شوند، زیرا ضرورتی برای حرکت متوالی قطارها در شرایطی که تقاضای سفر کاهش یافته، وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت خطوط ۶ و ۷ نیز اظهار کرد: از زمان بهره‌برداری این دو خط، فاصله حرکت قطارها حدود ۱۵ تا ۱۷ دقیقه بود، اما طی سال‌های اخیر تلاش شده این زمان کاهش پیدا کند، به طوری که اکنون در ساعات اوج تردد، فاصله حرکت قطارها در این خطوط به حدود ۱۰ تا ۱۱ دقیقه رسیده و در ساعات غیر اوج نیز بین ۱۳ تا ۱۵ دقیقه متغیر است.

نقص فنی؛ عامل افزایش مقطعی فاصله حرکت قطارها

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به اینکه ممکن است گاهی شهروندان با فاصله‌ای بیشتر از زمان معمول مواجه شوند، گفت: در هر شبکه ریلی ممکن است یک قطار دچار نقص فنی شود و طبیعی است که این موضوع بر فاصله حرکت قطارهای بعدی نیز اثر بگذارد.

وی افزود: در چنین شرایطی، همکاران ما در مرکز فرمان خطوط تلاش می‌کنند با اعزام قطار فوق‌العاده یا اعمال تغییرات لازم در برنامه حرکت قطارها، این اختلال را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند تا شرایط به حالت عادی بازگردد.

زند با تأکید بر اینکه مدیریت حرکت قطارها به صورت هوشمند انجام می‌شود تصریح کرد: تمامی خطوط مترو از طریق پنل‌های مدیریتی در مراکز فرمان کنترل می‌شوند و اطلاعات لحظه‌ای حرکت قطارها در اختیار بهره‌برداران قرار دارد.

به گفته وی، در شبکه متروی تهران اختلاف زمان اعزام قطارها حتی در حد ثانیه نیز تحت کنترل قرار می‌گیرد و اگر به دلیل بروز نقص فنی، فاصله حرکت قطارها افزایش پیدا کند، تلاش مجموعه مترو این است که در سریع‌ترین زمان ممکن شرایط به حالت عادی بازگردد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر در مقطعی اختلالی ایجاد شود یا فاصله حرکت قطارها افزایش یابد، از شهروندان عذرخواهی می‌کنیم، اما همکاران ما تمام تلاش خود را برای کاهش این اختلال‌ها و حفظ کیفیت خدمات به کار گرفته‌اند.

سامانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی مترو

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه همچنین از شهروندان خواست برای اطلاع از زمان حرکت قطارها و دریافت اطلاعات دقیق، از سامانه‌های رسمی شرکت بهره‌برداری استفاده کنند.

وی گفت: جدول حرکت قطارها از طریق سایت شرکت بهره‌برداری مترو در دسترس شهروندان قرار دارد. همچنین در بازوی خدماتی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پیام‌رسان «بله» نیز امکان مشاهده نقشه خطوط، جدول حرکت قطارها، مسیریابی، ثبت پیشنهاد و انتقاد، ارتباط آنلاین با کارشناسان، اطلاع از وضعیت آسانسورها و پله‌برقی‌ها و سایر خدمات فراهم شده است.

زند افزود: شهروندان همچنین می‌توانند از طریق سامانه ارتباطات مردمی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، پیشنهادها، انتقادها و مشکلات خود را به صورت شبانه‌روزی با کارشناسان این مجموعه در میان بگذارند.

ورود واگن‌های جدید؛ راهکاری برای کاهش ازدحام

اکنون در حالی وعده ورود نخستین رام‌های قطار از چین در ماه‌های آینده مطرح می‌شود که مسئولان مترو تأکید دارند خدمات‌رسانی در شرایط فعلی نیز مطابق برنامه انجام می‌شود و سر فاصله حرکت قطارها بر اساس میزان تقاضای سفر و ظرفیت ناوگان مدیریت می‌شود.

با این حال، پرسشی که برای بسیاری از شهروندان مطرح است این است که آیا با ورود واگن‌های جدید، فاصله حرکت قطارها به‌ویژه در خطوط ۶ و ۷ کاهش خواهد یافت و آیا این اقدام می‌تواند به کاهش ازدحام سکوها و واگن‌ها در ساعات اوج تردد منجر شود؟

اگرچه مسئولان شهری ورود نخستین رام‌های قطار را گام مهمی در اجرای قرارداد هزار و ۷۰ واگنی ایران و چین می‌دانند، اما اثر واقعی این قرارداد زمانی مشخص خواهد شد که واگن‌های جدید وارد چرخه بهره‌برداری شوند و شهروندان کاهش زمان انتظار، افزایش ظرفیت ناوگان و کاهش تراکم مسافران در واگن‌ها را به صورت ملموس تجربه کنند.