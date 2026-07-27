به گزارش مهر، سید علیرضا ذوالفقاری ظهر دوشنبه در همایش «ما می‌توانیم» اظهار کرد: آنچه معمولاً از آن به‌عنوان سرمایه‌پذیری یاد می‌شود، بخش عمده‌ای از آن در قالب دریافت تسهیلات توسط شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان بوده است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، افزود: در سال گذشته مجموعاً قریب به ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور خراسان جنوبی پرداخت شد و بخشی دیگر از منابع نیز از طریق صندوق پژوهش و فناوری تأمین شده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه دریافت تسهیلات لزوماً به معنای موفقیت شرکت‌ها نیست، گفت: تأمین مالی باید هوشمندانه و پس از بررسی کارشناسی انجام شود.

وی تأکید کرد: برخی شرکت‌ها با دریافت تسهیلات و خرید تجهیزات، پیش از آنکه به بازار برسند و فروش خود را آغاز کنند، با بازپرداخت اقساط مواجه می‌شوند و این تجربه ممکن است برای آنها ناخوشایند باشد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ادامه داد: در کنار تسهیلات، باید مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌گذاران فرشته و سایر شیوه‌های نوین تأمین مالی را جدی بگیریم؛ در این مدل‌ها، سرمایه‌گذار و شرکت در ریسک و عدم قطعیت رسیدن به سود نهایی سهیم می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه تأمین مالی نوین بیان کرد: بسیاری از شرکت‌ها با مدل‌های جدید تأمین مالی آشنایی کافی ندارند و حتی در صورت آشنایی، نگاه محافظه‌کارانه و نگرانی از واگذاری بخشی از سهام، مانع استفاده از این ظرفیت‌ها می‌شود.

ذوالفقاری تأکید کرد: برگزاری رویدادهایی مانند «ما می‌توانیم» علاوه بر اهمیت سرمایه‌گذاری، از منظر آگاهی‌بخشی به جامعه هدف و فرهنگ‌سازی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید تعداد این رویدادها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی ظرفیت‌های فناورانه قابل توجهی دارد، گفت: شرکت‌های بسیار خوبی در استان فعالیت می‌کنند و محصولات خاص و ویژه‌ای نیز در برخی از این شرکت‌ها تولید شده، اما بخشی از این ظرفیت‌ها هنوز نتوانسته‌اند به جهش قابل توجهی در فروش و بازار دست پیدا کنند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: عمر فناوری محدود است و نمی‌توان محصولی را که پنج سال پیش نوآورانه بوده، سال‌ها در قفسه نگه داشت و انتظار داشت همچنان ارزش و بازار خود را حفظ کند.

وی ادامه داد: بنابراین باید برای تجاری‌سازی سریع محصولات فناورانه و ورود آنها به بازار برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

ذوالفقاری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف مزیت‌های اقتصادی ویژه‌ای دارد و باید بیش از گذشته این ظرفیت‌ها را فعال کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان افزود: هرچند دوری از مراکز جمعیتی و برخی محدودیت‌های حمل‌ونقل، رقابت را برای بعضی از فناوران استان دشوار کرده است، اما در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات می‌توان این محدودیت‌ها را تا حد زیادی پشت سر گذاشت.

وی گفت: خراسان جنوبی یک استان دانشگاهی با نیروی انسانی پویا و جوان است و انتظار اصلی ما این است که ظرفیت‌های استان در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و به‌ویژه هوش مصنوعی بیش از پیش فعال شود.