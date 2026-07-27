آمادگی کامل تانکرهای آبرسان اهواز برای خدمات رسانی به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبیداوی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مانور استانی شست‌وشو و گندزدایی تانکرهای آبرسانی سیار با همکاری مرکز بهداشت شرق اهواز خبر داد و اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، این مانور در راستای اجرای دستورالعمل‌های مشترک وزارت نیرو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، تضمین سلامت آب شرب و ارزیابی توان ناوگان آبرسانی سیار در شرکت آب و فاضلاب اهواز برگزار شد.

وی افزود: در این مانور، فرآیندهای شست‌وشو، گندزدایی، آبگیری، کنترل کیفی و الزامات بهداشتی تانکرهای آبرسانی به صورت عملی مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن بازآموزی نیروهای اجرایی، بر اجرای دقیق ضوابط و استانداردهای ابلاغی در تمام مراحل آبرسانی سیار تأکید شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز تصریح کرد: تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برای زائران اربعین حسینی از اولویت‌های این شرکت است و اجرای این مانور، علاوه بر سنجش میزان آمادگی تجهیزات و نیروهای عملیاتی، موجب ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و افزایش اطمینان از آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی مطلوب در ایام اربعین خواهد شد.

عبیداوی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب اهواز با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فنی، تخصصی و عملیاتی، برنامه‌ریزی لازم برای پشتیبانی از عملیات آبرسانی در ایام اربعین را انجام داده است و پایش مستمر کیفیت آب، نظارت بر وضعیت بهداشتی تانکرهای آبرسانی و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی را تا پایان این مأموریت به صورت مستمر دنبال خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نیازمند آمادگی، هماهنگی و رعایت کامل استانداردهای بهداشتی است و شرکت آب و فاضلاب اهواز با تمام ظرفیت در مسیر تأمین آب شرب سالم، ایمن و پایدار برای زائران اربعین حسینی ایفای نقش خواهد کرد.