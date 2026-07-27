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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

آمادگی کامل تانکرهای آبرسان اهواز برای خدمات رسانی به زائران اربعین

آمادگی کامل تانکرهای آبرسان اهواز برای خدمات رسانی به زائران اربعین

اهواز - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: مانور شست‌وشو و گندزدایی تانکرهای آبرسانی سیار، آمادگی ناوگان آبفا برای خدمت‌رسانی ایمن در اربعین را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبیداوی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مانور استانی شست‌وشو و گندزدایی تانکرهای آبرسانی سیار با همکاری مرکز بهداشت شرق اهواز خبر داد و اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، این مانور در راستای اجرای دستورالعمل‌های مشترک وزارت نیرو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، تضمین سلامت آب شرب و ارزیابی توان ناوگان آبرسانی سیار در شرکت آب و فاضلاب اهواز برگزار شد.

وی افزود: در این مانور، فرآیندهای شست‌وشو، گندزدایی، آبگیری، کنترل کیفی و الزامات بهداشتی تانکرهای آبرسانی به صورت عملی مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن بازآموزی نیروهای اجرایی، بر اجرای دقیق ضوابط و استانداردهای ابلاغی در تمام مراحل آبرسانی سیار تأکید شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز تصریح کرد: تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برای زائران اربعین حسینی از اولویت‌های این شرکت است و اجرای این مانور، علاوه بر سنجش میزان آمادگی تجهیزات و نیروهای عملیاتی، موجب ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و افزایش اطمینان از آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی مطلوب در ایام اربعین خواهد شد.

عبیداوی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب اهواز با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فنی، تخصصی و عملیاتی، برنامه‌ریزی لازم برای پشتیبانی از عملیات آبرسانی در ایام اربعین را انجام داده است و پایش مستمر کیفیت آب، نظارت بر وضعیت بهداشتی تانکرهای آبرسانی و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی را تا پایان این مأموریت به صورت مستمر دنبال خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نیازمند آمادگی، هماهنگی و رعایت کامل استانداردهای بهداشتی است و شرکت آب و فاضلاب اهواز با تمام ظرفیت در مسیر تأمین آب شرب سالم، ایمن و پایدار برای زائران اربعین حسینی ایفای نقش خواهد کرد.

کد مطلب 6900526

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