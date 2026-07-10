شست و شوی مخزن آب روانسر بدون وقفه در آبرسانی

اسامه نیکرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات شستوشو و گندزدایی مخزن ۲ هزار مترمکعبی ذخیره آب شهر روانسر خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت آب شرب و حفظ استانداردهای بهداشتی انجام شد.
وی افزود: کارکنان بهرهبرداری امور آب و فاضلاب شهرستان با برنامهریزی و هماهنگی لازم، عملیات تخلیه رسوبات، شستوشوی کامل و گندزدایی این مخزن را مطابق ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی به انجام رساندند.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر با اشاره به تمهیدات پیشبینی شده برای اجرای این عملیات، گفت: با مدیریت مناسب شبکه توزیع و اتخاذ تدابیر فنی، فرآیند شستوشو و گندزدایی بدون ایجاد وقفه در آبرسانی انجام شد و مشترکان در طول اجرای عملیات با هیچگونه قطعی آب مواجه نشدند.
نیکرفتار صیانت از سلامت شهروندان را از مهمترین اولویتهای این مجموعه عنوان کرد و افزود: شستوشوی دورهای مخازن ذخیره آب بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد تا کیفیت آب شرب و سطح خدمات ارائهشده به مشترکان ارتقا یابد.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای برنامههای نگهداری و بهسازی تأسیسات آبرسانی نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مشترکان و حفظ کیفیت آب شرب دارد.
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