سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از توقیف یک دستگاه سواری رانا در محور نطنز به شاهین‌شهر به دلیل ارتکاب تخلف حادثه‌ساز خبر داد و اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در جاده‌های استان، تیم گشت پلیس راه شاهین‌شهر-کاشان حین کنترل و پایش محورهای مواصلاتی، این خودرو را که با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود، شناسایی و متوقف کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه این میزان سرعت، مصداقی از رانندگی پرخطر و تهدیدکننده جان راننده و سایر کاربران جاده است، خودرو پس از اعمال قانون، به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه پلیس در برخورد با تخلفات پرخطر هیچ‌گونه اغماضی ندارد، تصریح کرد: رانندگانی که با سرعت‌های غیرمجاز و بحرانی در جاده‌ها تردد کنند، برابر قانون با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد و خودروی آنان توقیف فیزیکی می‌شود.

وی ادامه داد: تخلفاتی از این دست، علاوه بر به خطر انداختن امنیت تردد، احتمال وقوع حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیر را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و به همین دلیل پلیس با حساسیت ویژه‌ای این موارد را رصد می‌کند.

سرهنگ میرزایی با اشاره به تداوم نظارت‌های میدانی و هوشمند در محورهای استان گفت: محورهای مواصلاتی اصفهان محل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز نیست و تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس راه به‌صورت مستمر رفتار رانندگان را زیر نظر دارند.

وی به رانندگان هشدار داد: رعایت سرعت مطمئنه، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، نقش مهمی در کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان دارد و پلیس با هرگونه رفتار تهدیدکننده ایمنی عمومی، برخورد قانونی خواهد کرد.