پخش آنلاین مستندی درباره یک مدل تبلیغاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند داستانی «یک روز با مربی» که بر اساس داستان‌ زندگی امیر زبده ساخته شده قرار است شنبه ۱۰ مرداد در پلتفرم هاشور به نمایش در بیاید.

این فیلم داستان زندگی یک مدل تبلیغاتی است که در ایران فعالیت خود را گسترش می‌دهد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در هر مدرسه مد در دنیا اولین چیزی که به تو درس می‌دهند ایستادن است اما ما ایرانی‌ها درسی داریم به نام مقاومت، هر وقت معنای این دو را فهمیدی می‌توانی در ایران وارد دنیای مد شوی.»

عوامل این فیلم‌ عبارتند از کارگردان: رویا غروی، تهیه کننده: مرتضی ذوالفقاری نسب، مدیر فیلمبرداری: مرتضی ذوالفقاری نسب، صدابردار و تدوین: رویا غروی، عکاس: الهه کامکار، گریم: هلیا اصل، طراح صحنه: حسین زمانی، دستیاران تصویر: روح الهه نوری، امیرمهدی امیدی، طراح پوستر: حمید موسوی و بازیگران: امیر زبده و امید داورزاده.