واردات بدون انتقال ارز ۲۹۴۰ کدتعرفه+ فهرست

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامهای فهرست کالاهای ضروری مشمول تسهیلات واردات بدون انتقال ارز مشتمل بر ۲۹۴۰ کد تعرفه را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: به پیوست، تصویر نامه شماره ۷۹۵۹۹۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات، در خصوص فهرست کد تعرفه کالاهای ضروری مشمول واردات بدون انتقال ارز از محل بند ۵۱ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری (موضوع نامه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ شورای امنیت ملی کشور)، ارسال میشود.
این فهرست، مشتمل بر ۲,۹۴۰ کد تعرفه بهروزرسانیشده کالاهای ضروری مشمول این تسهیلات است و به منظور بهرهبرداری و انجام هرگونه اقدام لازم، ایفاد میشود.
برای مشاهده فهرست مذکور اینجا را کلیک کنید.
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