محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۹ عملیات امدادی در ۲۴ ساعت گذشته در سطح این استان خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، نیروهای امدادی هلالاحمر به حوادث مختلفی در محورهای جادهای، موارد مرتبط با فوریتهای پزشکی و خدمات حضوری اعزام شدند.
وی با اشاره به جزئیات این ماموریتها افزود: از مجموع حوادث ثبتشده، ۶ مورد مربوط به سوانح جادهای، یک مورد مربوط به فوریتهای پزشکی و ۲ مورد نیز مربوط به خدمات حضوری بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ادامه داد: در مجموع ۱۸ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۱۶ نفر مصدوم بودند. همچنین ۴ نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲ نفر نیز بهصورت سرپایی در محل درمان شدند.
وی با بیان اینکه در یکی از این حوادث یک نفر جان خود را در صحنه از دست داد، تصریح کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر با حضور بهموقع در محل حوادث، اقدامات لازم را برای امدادرسانی، ارزیابی مصدومان و انتقال افراد نیازمند به مراکز درمانی انجام دادند.
مومنی با اشاره به پایگاههای مشارکتکننده در این عملیاتها گفت: پایگاههای زودان مبارکه، طالخونچه مبارکه، قرقچی میمه در دو عملیات، مسجد ابوالفضل(ع) نجفآباد، عوارضی باغفین کاشان در دو عملیات و کوهپایه نیز در دو ماموریت در این مدت به حادثهدیدگان خدمات امدادی ارائه کردند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی هلالاحمر در استان افزود: تیمهای عملیاتی این جمعیت بهصورت شبانهروزی در پایگاههای امدادی مستقر هستند و در صورت وقوع هرگونه حادثه، خدمات لازم را در کوتاهترین زمان ممکن به حادثهدیدگان ارائه میدهند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در پایان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی بهویژه در سفرهای جادهای تأکید کرد و از شهروندان خواست با توجه به توصیههای ایمنی، از بروز حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کنند.
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