فخرالدین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار اخباری مبنی بر سانحه یک فروند هواپیما در فرودگاه بین‌المللی شیراز گفت: این رخداد سانحه محسوب نمی‌شود و هیچ‌گونه خطر جدی مسافران را تهدید نکرد.

وی ادامه داد: هواپیمای مسیر تهران - شیراز هنگام فرود، برای لحظاتی از خط منحرف شد، اما خلبان به‌خوبی شرایط را کنترل کرد و هواپیما دوباره به مسیر اصلی بازگشت.

وی افزود: هواپیما پس از ادامه مسیر، بدون مشکل در پارکینگ فرودگاه مستقر شد و تمامی مسافران در سلامت کامل بودند.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس با اشاره به اینکه این هواپیما حدود ۴۵ مسافر داشته است، تأکید کرد: اگرچه ممکن است این اتفاق موجب نگرانی و ترس مسافران شده باشد، اما هیچ‌گونه حادثه یا خسارت جانی در پی نداشته و شرایط به‌طور کامل تحت کنترل بوده است.