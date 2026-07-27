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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

انحراف لحظه‌ای هواپیمای تهران–شیراز؛مسافران در سلامت کامل هستند

انحراف لحظه‌ای هواپیمای تهران–شیراز؛مسافران در سلامت کامل هستند

شیراز-مدیرکل فرودگاه‌های فارس بااشاره به جزئیات فرود یک فروند هواپیما در فرودگاه شیراز گفت:این هواپیما پس از انحرافی کوتاه از خط، با کنترل خلبان به مسیر بازگشت و بدون هیچ‌ حادثه ای متوقف شد.

فخرالدین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار اخباری مبنی بر سانحه یک فروند هواپیما در فرودگاه بین‌المللی شیراز گفت: این رخداد سانحه محسوب نمی‌شود و هیچ‌گونه خطر جدی مسافران را تهدید نکرد.

وی ادامه داد: هواپیمای مسیر تهران - شیراز هنگام فرود، برای لحظاتی از خط منحرف شد، اما خلبان به‌خوبی شرایط را کنترل کرد و هواپیما دوباره به مسیر اصلی بازگشت.

وی افزود: هواپیما پس از ادامه مسیر، بدون مشکل در پارکینگ فرودگاه مستقر شد و تمامی مسافران در سلامت کامل بودند.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس با اشاره به اینکه این هواپیما حدود ۴۵ مسافر داشته است، تأکید کرد: اگرچه ممکن است این اتفاق موجب نگرانی و ترس مسافران شده باشد، اما هیچ‌گونه حادثه یا خسارت جانی در پی نداشته و شرایط به‌طور کامل تحت کنترل بوده است.

کد مطلب 6900683

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