۱۲ پرواز هفتگی در مسیر شیراز- دبی برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کشاورز با اشاره به توسعه پروازهای بینالمللی فرودگاه شیراز گفت: با اضافه شدن پروازهای هواپیمایی به مسیر شیراز ـ دبی، تعداد پروازهای هفتگی فرودگاه بینالمللی شیراز در این مسیر از ۶ به ۱۲ پرواز افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: افزایش پروازهای بینالمللی فرودگاه شیراز در راستای توسعه شبکه پروازی، ارتقای سطح خدماترسانی به مسافران و پاسخگویی به نیازهای سفرهای هوایی انجام شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان فارس ادامه داد: پروازهای هواپیمایی از شیراز به دبی روزهای شنبه ساعت ۱۰:۰۵ و روزهای سهشنبه و جمعه ساعت ۹:۰۵ انجام میشود.
کشاورز گفت: پروازهای ورودی هواپیمایی از دبی به شیراز نیز روزهای شنبه ساعت ۱۴:۱۰ و روزهای سهشنبه و جمعه ساعت ۱۳:۵۰ انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت پروازهای بینالمللی فرودگاه شیراز میتواند نقش مؤثری در تسهیل تردد هوایی مسافران و تقویت ارتباطات هوایی فارس با مقاصد منطقهای داشته باشد.
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