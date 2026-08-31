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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۳

۱۲ پرواز هفتگی در مسیر شیراز- دبی برقرار شد

۱۲ پرواز هفتگی در مسیر شیراز- دبی برقرار شد

شیراز- مدیرکل فرودگاه‌های فارس از افزایش پروازهای مسیر شیراز- دبی خبر داد و گفت: با اضافه شدن پروازهای هواپیمایی ، تعداد پروازهای هفتگی این مسیر به ۱۲ پرواز رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کشاورز با اشاره به توسعه پروازهای بین‌المللی فرودگاه شیراز گفت: با اضافه شدن پروازهای هواپیمایی به مسیر شیراز ـ دبی، تعداد پروازهای هفتگی فرودگاه بین‌المللی شیراز در این مسیر از ۶ به ۱۲ پرواز افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: افزایش پروازهای بین‌المللی فرودگاه شیراز در راستای توسعه شبکه پروازی، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران و پاسخگویی به نیازهای سفرهای هوایی انجام شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس ادامه داد: پروازهای هواپیمایی از شیراز به دبی روزهای شنبه ساعت ۱۰:۰۵ و روزهای سه‌شنبه و جمعه ساعت ۹:۰۵ انجام می‌شود.

کشاورز گفت: پروازهای ورودی هواپیمایی از دبی به شیراز نیز روزهای شنبه ساعت ۱۴:۱۰ و روزهای سه‌شنبه و جمعه ساعت ۱۳:۵۰ انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت پروازهای بین‌المللی فرودگاه شیراز می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تردد هوایی مسافران و تقویت ارتباطات هوایی فارس با مقاصد منطقه‌ای داشته باشد.

کد مطلب 6932749

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