به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز دوشنبه در جلسه بررسی مسائل شرکتهای دانشبنیان گفت: جلسه امروز با جمعی از افرادی که در زمینه کسبوکارهای جدید و مرتبط با دانشهای نو، همچنین پارک علم و فناوری فعالیت دارند، برگزار و بحثهای خوبی مطرح شد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای جوانان خلاق و مبتکر استان افزود: باید از ظرفیت جوانان خلاق و مبتکری که با عرصه فناوری اطلاعات و کسبوکارهای نوین در فضای مجازی آشنا هستند، به خوبی استفاده کنیم و به طور قطع از ایدههای نو و فناورانه که در جهت خلق ثروت، ایجاد فرصتهای شغلی و کارآفرینی مؤثر هستند، پشتیبانی خواهیم کرد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه جوانان خوزستانی ابتکارات قابلتوجهی دارند، تصریح کرد: ما باید این ابتکارات را جستجو و مورد حمایت قرار دهیم. در این جلسه محورهای مختلفی مطرح شد و امیدواریم این بسترها با همکاری دستگاههای مختلف ایجاد شود.
موالیزاده با تأکید بر جایگاه ویژه خوزستان در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: خوزستان یک قطب رشد و توسعه کلاسیک است. همه مطالعات انجامشده به خوبی گویای این مطلب است که خوزستان دارای همه مؤلفههای لازم در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات است.
وی با اشاره به تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی در تقسیم اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی ادامه داد: مقام معظم رهبری، رهبر شهید و عزیزمان همواره تأکید داشتند که اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. این میتواند بستر مناسبی برای نقشآفرینی بخش خصوصی و تعاونی در کنار بخش دولتی باشد.
استاندار خوزستان گفت: هر چه این بخشها فعالتر باشند، سرعت رشد و توسعه استان بیشتر خواهد شد و ما از همه گونه حمایت و پشتیبانی از فعالان این عرصه بهره خواهیم گرفت.
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