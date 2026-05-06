استاندار خوزستان بر اجرای برنامه مدون توسعه دریامحور تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: دانشگاه علوم و فنون دریایی یکی از دانشگاههای مهم و اثرگذار در عرصه علمی است و با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت آبی که در این منطقه وجود دارد، وجود این دانشگاه واقعاً ضروری بوده است.
استاندار خوزستان با اشاره به پنجاهمین سال تأسیس این دانشگاه اظهار داشت: مدیر دانشگاه، ابتکارات خوبی را به عمل آورده و مسئولانی که در این مجموعه فعالیت میکنند، شایسته تقدیر هستند.
موالیزاده گفت: یکی از مباحثی که از قبل داشتیم، بحث توسعه دریامحور بود که هماکنون مورد توجه ویژه رئیسجمهور محترم، دولت و مجلس محترم قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم این برنامه مدون توسعه دریامحور را که با کمک کارشناسان، مدیران و بخشهای مختلف و با در نظر گرفتن ظرفیتهای اقلیمی و اقتصادی منطقه و نیروی کار خلاق تهیه شده است، با همکاری شیلات، سازمان بنادر و سایر دستگاهها در این منطقه دنبال کنیم.
استاندار خوزستان در ادامه تصریح کرد: ظرفیت آبادان، خرمشهر و مرز طولانی که در حاشیه شمالی خلیج فارس داریم، همه از جمله ظرفیتهایی است که میتواند به ما کمک کند.
موالیزاده در پایان با اشاره به ضرورت بهرهمندی حداکثری از تمامی ظرفیتهای داخلی، بر لزوم همافزایی هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی استان برای تحقق سیاستهای توسعه دریامحور تأکید کرد و افزود: با حمایتهای رهبر معظم انقلاب و هماهنگی بین دستگاهها، میتوان گامهای بلندی در مسیر پیشرفت اقتصادی استان برداشت.
