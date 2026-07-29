به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین ظهر چهارشنبه در بازدید پارک علم و فناوری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان گلستان اظهار کرد: در این سفر تلاش شد از نزدیک توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت دانشگاه‌ها، نیروی انسانی و مزیت‌های اقتصادی استان بررسی شود تا حمایت‌ها متناسب با نیاز واقعی زیست‌بوم نوآوری طراحی و اجرا شود.

وی با بیان اینکه گلستان در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری دانش‌بنیان ظرفیت‌های ارزشمندی دارد، افزود: توانمندی‌هایی که در این استان ایجاد شده، در سطح بالایی قرار دارد و می‌تواند با اتصال به بازار و زنجیره فناوری، نقش بیشتری در اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایفا کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر رویکرد این معاونت در حمایت از شرکت‌های فناور گفت: پس از سیاست‌های جدید معاونت علمی، تلاش داریم حمایت‌ها از حالت پراکنده خارج شده و به سمت تقویت کل اکوسیستم نوآوری حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که دانشگاه، پارک علم و فناوری، هسته‌های پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بازار در یک زنجیره به هم متصل شوند.

افشین اظهار کرد: استان گلستان نخستین استانی است که اجرای این نگاه جدید حمایتی در آن آغاز شده و در این سفر معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی به‌صورت مستقیم با شرکت‌ها گفت‌وگو کرده و مصوبات لازم برای حمایت از آن‌ها را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: حمایت‌های جدید شامل بسته‌های مختلفی از حمایت‌های بذری برای شکل‌گیری ایده‌ها، تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های دارای توان تولید، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از ابزارهای مالی جدید برای شرکت‌های بزرگ‌تر است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان اینکه این حمایت‌ها تنها مختص گلستان نیست، خاطرنشان کرد: این بسته‌ها برای همه فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور طراحی شده و شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

افشین با اشاره به سهم فعلی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور گفت: سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور حدود دو تا سه درصد است و بر اساس برنامه هفتم توسعه باید این سهم به هفت درصد برسد.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند افزایش جدی سرمایه‌گذاری و حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان است، زیرا هیچ تحولی بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها و پشتیبانی لازم اتفاق نمی‌افتد.

معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: برای رسیدن به سهم هفت درصدی اقتصاد دانش‌بنیان، میزان حمایت‌ها و منابع اختصاص‌یافته به این حوزه باید چند برابر شود و برآوردها نشان می‌دهد این میزان باید حدود ۱۰ برابر افزایش یابد.

افشین با بیان اینکه اقتصاد آینده بر پایه نوآوری شکل می‌گیرد، اظهار کرد: رشد اقتصادی تنها با افزایش سرمایه و نیروی انسانی اتفاق نمی‌افتد، بلکه جهش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که نوآوری و فناوری وارد چرخه تولید و اقتصاد شود.

وی اضافه کرد: اقتصاد دانش‌بنیان علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی، برای کشور اقتدار، استقلال و کاهش وابستگی به خارج به همراه دارد و کشورهای پیشرو نیز بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از اقتصادهای دیجیتال و دانش‌بنیان تأمین می‌کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور بر ضرورت اتصال ظرفیت‌های علمی کشور به بازار تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این است که ایده‌های علمی از مرحله پژوهش عبور کرده و به فناوری، محصول و در نهایت ثروت‌آفرینی برای کشور تبدیل شوند.