حشمت رضایی، فرماندار شهرستان گیلانغرب، ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مندلی ـ سومار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح خدماترسانی به زائران اربعین، نشست مشترکی با علی ضمد الزهیری، فرماندار شهرستان مندلی عراق، برگزار شد و آخرین وضعیت آمادگی مرز و روند خدمترسانی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این دیدار، موضوعاتی از جمله آمادگی زیرساختهای مرزی، نحوه انتقال زائران، هماهنگی دستگاههای اجرایی و برنامهریزی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بررسی و درباره آنها تبادل نظر شد.
فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه همکاری نزدیک مسئولان دو سوی مرز نقش تعیینکنندهای در مدیریت تردد زائران دارد، تصریح کرد: دو طرف بر استمرار هماهنگیهای مشترک و رفع موانع احتمالی به منظور تسهیل عبور زائران و افزایش کیفیت خدمات تأکید کردند.
رضایی ادامه داد: توسعه همکاریهای اجرایی میان شهرستانهای گیلانغرب و مندلی، علاوه بر روانسازی تردد، میتواند زمینه ارائه خدمات مناسبتر و ایجاد رضایتمندی بیشتر در میان زائران اربعین را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تردد زائران از مرز سومار، هماهنگی مستمر میان مسئولان ایرانی و عراقی در دستور کار قرار دارد تا زائران بتوانند با امنیت، آرامش و سهولت بیشتری مسیر زیارت عتبات عالیات را طی کنند.
نظر شما