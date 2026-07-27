اجرای نمایش عاشورایی در همدان و کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تئاتر عروسکی سایه شهرستان قائم‌شهر به سرپرستی رجبعلی فلاح، از هنرمندان پیشکسوت تئاتر عروسکی، ظهر دوشنبه به منظور اجرای نمایش عاشورایی «آخرین راوی» راهی همدان و کربلا شد.

مراسم بدرقه این گروه هنری با حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قائم‌شهر برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم‌شهر در این مراسم، اعزام این کاروان هنری را نخستین تجربه از این دست در سطح شهرستان و استان دانست و اظهار کرد: این اقدام، حرکتی فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم دینی و ارزشی است.

معصومه طالبی با تأکید بر نقش هنرمندان به عنوان سفیران فرهنگ و هنر، افزود: حضور هنرمندان در رویدادهای فرهنگی و مذهبی، تأثیر ماندگاری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهر، استان و کشور دارد و باید از این ظرفیت ارزشمند بیش از گذشته استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: قائم‌شهر با پیشینه غنی در عرصه فرهنگ و هنر، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و حمایت از هنرمندان می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر آنان در رویدادهای ملی و بین‌المللی باشد.