  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

حضور معاون وزیر ورزش در اردوی ژیمناستیک/اسبقیان: روی ناگویا تمرکز کنید

حضور معاون وزیر ورزش در اردوی ژیمناستیک/اسبقیان: روی ناگویا تمرکز کنید

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش با حضور در اردوی تیم ملی ژیمناستیک، بر تداوم برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی و ضرورت تمرکز ملی‌پوشان بر بازی‌های آسیایی ناگویا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، امروز دوشنبه ۵ مردادماه با حضور در آکادمی ژیمناستیک شهید حاج قاسم سلیمانی، از اردوی تیم ملی ژیمناستیک پسران بازدید کرد.

در این بازدید، اسبقیان ضمن گفتگو با اعضای کادر فنی و ملی‌پوشان، در جریان آخرین وضعیت آمادگی تیم ملی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، رضا خیرخواه، سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری، گزارشی از روند آماده‌سازی تیم، اردوهای برگزارشده و برنامه‌های پیش رو ارائه کرد. همچنین ملی‌پوشان دغدغه‌ها و مسائل خود را با معاون وزیر ورزش در میان گذاشتند.

وجیهه نقوی، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، نیز با قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: توجه ویژه وزارتخانه به رشته ژیمناستیک و بازدیدهای مستمر از تمرینات ملی‌پوشان، انگیزه مضاعفی برای اعضای تیم ایجاد کرده است. تلاش کرده‌ایم با فراهم کردن شرایط استاندارد و عمل به تمامی تعهدات، بهترین بستر را برای موفقیت تیم در بازی‌های آسیایی ناگویا فراهم کنیم.

اسبقیان در ادامه با ابراز خرسندی از حضور در جمع ملی‌پوشان ژیمناستیک اظهار داشت: با وجود شرایط خاص کشور و تجاوز دشمن، برنامه‌های ورزش قهرمانی بدون وقفه در حال اجراست و با تأکیدات وزیر ورزش و جوانان، اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی طبق برنامه برگزار می‌شود.

وی افزود: با تأکید دکتر دنیامالی، تمامی کاروان‌های ورزشی با قدرت در رویدادهای بین‌المللی حاضر خواهند شد تا نشان دهند که ورزش ایران با وجود همه شرایط، مسیر پیشرفت و افتخارآفرینی را با قدرت ادامه می‌دهد. حضور کاروان روستایی و عشایری در مسابقات نومد گیمز نیز در همین راستاست.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مسئولیت اجتماعی ورزشکاران گفت: امروز نیروهای مسلح از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند و ورزشکاران نیز با کسب موفقیت در میادین بین‌المللی می‌توانند موجب شادی مردم و سربلندی ایران شوند.

وی خطاب به ملی‌پوشان ژیمناستیک تأکید کرد: انتظار داریم با پرهیز از حاشیه‌ها، تمام تمرکز خود را بر بازی‌های آسیایی ناگویا معطوف کنید و با آمادگی کامل برای کسب بهترین نتایج و افتخارآفرینی برای کشور تلاش کنید.

اسبقیان در پایان با تقدیر از اقدامات سرپرست فدراسیون ژیمناستیک گفت: خانم نقوی در مدت مسئولیت خود تلاش‌های ارزشمندی برای توسعه این رشته انجام داده‌اند. امیدواریم با برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات، فدراسیون به ثبات مدیریتی برسد و شاهد رقم خوردن اتفاقات مثبت و موفقیت‌های بیشتر برای ژیمناستیک ایران باشیم.

کد مطلب 6900760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها