به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران با هدف آمادهسازی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا در گرگان آغاز شد. ملیپوشان ژیمناستیک هنری که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکنند، در این اردو زیر نظر کادر فنی به تمرین میپردازند و برنامههای آمادهسازی خود را دنبال میکنند.
مهدی احمد کهنی، مهدی الفتی، سیاوش سیاهی، آرمان خدایی و محمدرضا حمیدی پنج ژیمناست حاضر در ترکیب تیم ملی ایران برای بازیهای آسیایی ناگویا هستند که در این مرحله از اردو تمرینات خود را در گرگان پیگیری میکنند. این اردو تا ۳۰ مرداد ادامه خواهد داشت.
پیش از این، مهدی احمد کهنی و مهدی الفتی با کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا حضور خود در بازیهای آسیایی ناگویا را قطعی کرده بودند و پس از برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی نیز سیاوش سیاهی، آرمان خدایی و محمدرضا حمیدی به ترکیب نهایی تیم ایران راه یافتند.
اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران با هدف آمادهسازی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا در گرگان آغاز شد. ملیپوشان ژیمناستیک هنری که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکنند، در این اردو زیر نظر کادر فنی به تمرین میپردازند و برنامههای آمادهسازی خود را دنبال میکنند.
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