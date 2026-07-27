رشد ۶۸ درصدی معاملات الکترونیکی دولت؛ صدور ۲۹ هزار اینماد در بهار ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید توفیقی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه روند توسعه تجارت الکترونیکی کشور در سه‌ماهه نخست سال، با وجود شرایط ناشی از تجاوز و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ادامه داشته است، اظهار کرد: استقبال فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی از خدمات مرکز همچنان رو به افزایش است.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وی با اشاره به عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) افزود: در این مدت، تعداد معاملات بخش خرید ۳۱ درصد و حجم این معاملات ۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. همچنین حجم معاملات بخش مزایده ۲۸۰ درصد و بخش مناقصه ۲۶ درصد رشد داشته است.

توفیقی همچنین از صدور ۲۹ هزار و ۱۷۴ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در سه‌ماهه نخست سال خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته و در خردادماه نیز بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ اینماد صادر شده که نسبت به اردیبهشت‌ماه ۸.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اعتماد دیجیتال تصریح کرد: طی سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از چهار میلیون گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۵ درصد رشد داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی، روند توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و اعتماد دیجیتال با شتاب بیشتری ادامه یافته و سهم اقتصاد دیجیتال در رشد و رونق اقتصادی کشور بیش از پیش افزایش یابد.